2. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Irves Kucani bringt Uzwil Unentschieden gegen Steinach Je ein Punkt für Uzwil und Steinach: Die Teams trennen sich 1:1Steinach spielt schon zum dritte Mal in vier Spielen unentschieden. 12.09.2021, 07.49 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Uzwil die Führung. Torschütze in der 15. Minute war André Filipe Baiao Silva. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Irves Kucani traf in der 86. Minute für Steinach zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Steinach für Flavio Birchler (37.), André Filipe Baiao Silva (55.) und Yannick Mannhart (66.). Gelbe Karten gab es bei Uzwil für Kostadin Mitrov (70.) und Srdan Radovic (76.).

In der Abwehr gehört Uzwil zu den Besten: Die total 2 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.5 Toren pro Match (Rang 1).

Unverändert liegt Uzwil auf Rang 2. Das Team hat zehn Punkte. Uzwil hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Uzwil geht es auswärts gegen FC Bischofszell 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (15.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

In der Tabelle verliert Steinach Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Steinach hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Steinach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Linth 04 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Steinach 1 1:1 (0:1) - Rüti, Henau – Tore: 15. André Filipe Baiao Silva 0:1. 86. Irves Kucani 1:1. – Uzwil: Joshua Müller, Stefan Ristic, Velin Petrov, Andreas Böfer, Srdan Radovic, Marko Kartelo, Kostadin Mitrov, Dejan Misic, Ramon Imper, Irves Kucani, Giuseppe Fonseca. – Steinach: Jan Rohner, Flavio Birchler, Jamiro Gätzi, Dario Germann, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, Mattia Turro, Michael Popp, Manuel Bellini, André Filipe Baiao Silva, Yannick Mannhart. – Verwarnungen: 37. Flavio Birchler, 55. André Filipe Baiao Silva, 66. Yannick Mannhart, 70. Kostadin Mitrov, 76. Srdan Radovic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Sirnach 1 - FC Arbon 05 1 3:3, FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Romanshorn 1 2:0, FC Uzwil 2 - FC Steinach 1 1:1

Tabelle: 1. FC Rapperswil-Jona 2 4 Spiele/10 Punkte (17:9). 2. FC Uzwil 2 4/10 (8:2), 3. SC Bronschhofen 1 3/6 (5:2), 4. FC Sirnach 1 4/6 (10:9), 5. FC Bischofszell 1 3/4 (7:6), 6. FC Wattwil Bunt 1929 1 4/4 (7:10), 7. FC Schmerikon 1 2/3 (2:2), 8. FC Arbon 05 1 3/3 (8:8), 9. FC Romanshorn 1 3/3 (7:5), 10. FC Steinach 1 4/3 (6:9), 11. FC Henau 1 3/1 (3:14), 12. FC Linth 04 2 3/0 (3:7).

