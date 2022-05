4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Admir Basic bringt Jedinstvo SG Unentschieden gegen Herisau Jedinstvo SG und Herisau spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 08.05.2022, 23.39 Uhr

Jedinstvo SG geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 89. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Sandro Wick für Herisau. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 62, als José Miguel Oliveira Alves Miquelino für Jedinstvo SG erfolgreich war. Hakan Ümit schoss Herisau in der 64. Minute zur 2:1-Führung.

In den letzten Minuten musste Herisau noch den Ausgleich hinnehmen. Für Jedinstvo SG traf Admir Basic in der 89. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Jedinstvo SG sah Darko Petrov (67.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem José Miguel Oliveira Alves Miquelino (53.), Admir Basic (88.) und Predrag Kostadinovic (91.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Herisau.

Die Tabellensituation bleibt für Jedinstvo SG unverändert. 20 Punkte bedeuten Rang 7. Jedinstvo SG hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Jedinstvo SG trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rotmonten SG 1 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 17. Mai statt (20.15 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 3. Herisau hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Herisau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Fortuna SG 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 14. Mai statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FK Jedinstvo SG 1 - FC Herisau 2 2:2 (0:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 7. Sandro Wick 0:1. 62. José Miguel Oliveira Alves Miquelino 1:1. 64. Hakan Ümit 1:2. 89. Admir Basic 2:2. – Jedinstvo SG: Antonio Orfanidis, Andre Rafael Cabanelas Silva, Romario Mladenovic, Miroslav Ristic, Marko Milic, Mateja Maksimovic, Slobodan Tasic, Francisco Barreira Ribeiro, Darko Petrov, Predrag Kostadinovic, Admir Basic. – Herisau: Simon Rüsch, Filip Miljkovic, Joel Gemperle, Max Nadig, Marco Wanner, Gianluca Bianculli, Hakan Ümit, Benjamin Rufati, Andreas Baumann, Sandro Wick, Sasa Stankovic. – Verwarnungen: 50. Filip Miljkovic, 53. José Miguel Oliveira Alves Miquelino, 55. Sandro Wick, 67. Dinis Teixeira Andrade, 76. Hakan Ümit, 88. Admir Basic, 91. Predrag Kostadinovic – Ausschluss: 67. Darko Petrov.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 23:36 Uhr.