4. Liga, Gruppe 7 Kirchberg setzt Siegesserie auch gegen Eschlikon fort – Siegtreffer durch Aaron Schweizer Kirchberg setzt seine Siegesserie auch gegen Eschlikon fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 04.09.2021, 23.53 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Kirchberg gelang Aaron Schweizer in der 78. Minute. In der 40. Minute hatte Felix Nagel Kirchberg in Führung gebracht. Der Ausgleich für Eschlikon fiel in der 60. Minute durch Axel Fürrutter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kirchberg erhielten Felix Nagel (62.) und Aaron Schweizer (90.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Eschlikon.

Kirchberg liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Kirchberg feiert mit dem Sieg gegen Eschlikon bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes trifft Kirchberg auswärts mit FC Littenheid 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (20.00 Uhr, Sportanlage, Busswil).

In der Tabelle verliert Eschlikon Plätze und zwar von Rang 4 auf 5. Das Team hat drei Punkte. Eschlikon hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Eschlikon geht es zuhause gegen FC Frauenfeld 3 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Telegramm: FC Kirchberg 1 - FC Eschlikon 1 2:1 (1:0) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 40. Felix Nagel 1:0. 60. Axel Fürrutter 1:1. 78. Aaron Schweizer 2:1. – Kirchberg: Simon Strassmann, Tim Bouwmeester, Simon Wohlgensinger, Patrik Brändle, Felix Nagel, Franco Loser, Maurus Widmer, Mario Kuhn, Patrice Müller, Joel Ziegler, Patrick Schönenberger. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Flurin Nigg, Nicola Dietz, Andreas Baumberger, Marco Millhäusler, Rouven Kroh, Alessandro Weibel, Daniel Fuchs, Alain Schöpfer, Axel Fürrutter, Moritz Dübi. – Verwarnungen: 62. Felix Nagel, 90. Aaron Schweizer.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 7: FC Pfyn 1 - FC Bazenheid 2 4:3, FC Ebnat-Kappel 1 - FC Niederstetten 1 4:1, FC Kirchberg 1 - FC Eschlikon 1 2:1

Tabelle: 1. FC Ebnat-Kappel 1 3 Spiele/9 Punkte (17:1). 2. FC Kirchberg 1 3/9 (10:4), 3. FC Bazenheid 2 3/6 (12:9), 4. FC Pfyn 1 3/6 (11:9), 5. FC Eschlikon 1 3/3 (8:6), 6. FC Niederstetten 1 3/3 (9:10), 7. FC Wängi 2 2/1 (4:5), 8. FC Wattwil Bunt 1929 2 2/1 (4:9), 9. FC Littenheid 1 2/0 (0:17), 10. FC Frauenfeld 3 2/0 (4:9).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2021 23:51 Uhr.