Frauen 3. Liga Kirchberg holt sich drei Punkte gegen Uznach Kirchberg behielt im Spiel gegen Uznach am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:3. 27.09.2021, 22.27 Uhr

(chm)

Fabienne Huber eröffnete in der 12. Minute das Skore, als sie für Kirchberg das 1:0 markierte. Per Penalty erhöhte Dominique Gähwiler in der 14. Minute zum 2:0 für Kirchberg. Kirchberg erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Laura Egli weiter auf 3:0.

In der 65. Minute verkleinerte Cora Glarner den Rückstand von Uznach auf 1:3. Es handelte sich um einen Penalty. In der 77. Minute gelang Uznach (Sandra Jud) der Anschlusstreffer (2:3). Kirchberg baute die Führung in der 80. Minute (Cindy Kläger) weiter aus (4:2).

Cora Glarner sorgte in der 87. Minute für Uznach für den Anschlusstreffer zum 3:4. Mit dem 5:3 für Kirchberg schoss Fabienne Huber das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kirchberg erhielten Laura Egli (74.) und Carmen Breitenmoser (83.) eine gelbe Karte. Uznach blieb ohne Karte.

Die Abwehr von Uznach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 11 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 7).

Keine Änderung in der Tabelle für Kirchberg: sieben Punkte bedeuten Rang 7. Kirchberg hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kirchberg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gossau 1 (Platz 10). Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Uznach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Für Uznach ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Uznach verlor zudem erstmals zuhause.

Uznach trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Widnau 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (16.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Telegramm: FC Kirchberg 2 Grp. - FC Uznach 1 5:3 (3:0) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 12. Fabienne Huber 1:0. 14. Dominique Gähwiler (Penalty) 2:0.43. Laura Egli 3:0. 65. Cora Glarner (Penalty) 3:1.77. Sandra Jud 3:2. 80. Cindy Kläger 4:2. 87. Cora Glarner 4:3. 92. Fabienne Huber 5:3. – Kirchberg: Rea Noger, Jeanine Wild, Lea Thalmann, Marina Egli, Laila Hungerbühler, Dominique Gähwiler, Laura Keller, Fabienne Huber, Chiara Sennhauser, Laura Egli, Carmen Breitenmoser. – Uznach: Nicole Vorburger, Nina Kuster, Olivia Hinder, Naomi Grisoni, Carmen Brunner, Iris Kistler, Chantal Kessler, Chantal Kraft, Sandra Jud, Cora Glarner, Célina Rüegg. – Verwarnungen: 74. Laura Egli, 83. Carmen Breitenmoser.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Widnau 2 - FC Frauenfeld 1 1:4, FC Uzwil 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1 0:2, Chur 97 1 Grp. - FC Wittenbach 1 4:1, FC Kirchberg 2 Grp. - FC Uznach 1 5:3

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 5 Spiele/15 Punkte (15:3). 2. Chur 97 1 Grp. 4/10 (14:5), 3. FC Frauenfeld 1 4/10 (15:7), 4. FC Wittenbach 1 5/10 (13:11), 5. FC Balzers 2 Grp. 5/9 (13:16), 6. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 4/7 (14:13), 7. FC Kirchberg 2 Grp. 5/7 (13:11), 8. FC Uznach 1 4/3 (8:11), 9. FC Widnau 2 5/1 (6:16), 10. FC Gossau 1 4/0 (7:16), 11. FC Uzwil 2 5/0 (4:13).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 22:23 Uhr.