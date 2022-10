3. Liga, Gruppe 4 Kirchberg holt sich drei Punkte gegen Münchwilen Kirchberg behielt im Spiel gegen Münchwilen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 09.10.2022, 15.04 Uhr

Den Auftakt machte Mario Kuhn, der in der 27. Minute für Kirchberg zum 1:0 traf. Der gleiche Mario Kuhn war in der 42. Minute auch für das 2:0 für Kirchberg verantwortlich. Durch ein Eigentor (Daniel Ricardo dos Santos Dias) erhöhte sich in der 45. Minute die Führung für Kirchberg weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Lucian Nicola in der 87. Minute für Münchwilen auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kirchberg für Aaron Schweizer (36.) und Tim Bouwmeester (89.). Die einzige gelbe Karte bei Münchwilen erhielt: Igor Vukosavljevic (35.)

Die Abwehr von Münchwilen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 10).

Kirchberg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 3. Kirchberg hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Kirchberg zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Aadorf 1. Die Partie findet am 15. Oktober statt (17.30 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Für Münchwilen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Münchwilen geht es zuhause gegen FC Wängi 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Kirchberg 1 - FC Münchwilen 1 3:1 (3:0) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 27. Mario Kuhn 1:0. 42. Mario Kuhn 2:0. 45. Eigentor (Daniel Ricardo dos Santos Dias) 3:0.87. Lucian Nicola 3:1. – Kirchberg: Aaron Schweizer, Sandro Loser, Patrik Brändle, Erwin Iten, Mario Kuhn, Florian Schefer, Aaron Ress, Adrian Oberholzer, Silvan Oberholzer, Yannic Lang, Tim Bouwmeester. – Münchwilen: Michele Rocco, Tiago Alves Rodrigues, Gentrim Bytyqi, Predrag Lapcevic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Igor Vukosavljevic, Florentin Marku, Lucian Nicola, Ricardas Baklanovas, Agostino Curatolo, Aaron Eberli. – Verwarnungen: 35. Igor Vukosavljevic, 36. Aaron Schweizer, 89. Tim Bouwmeester.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

