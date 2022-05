3. Liga, Gruppe 2 Keine Tore zwischen Schaan und Eschen/Mauren Keinen Sieger und auch keine Tore hat es im Spiel Schaan gegen Eschen/Mauren gegeben. Die Teams gehen mit je einem Punkt vom Platz. 29.05.2022, 20.52 Uhr

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schaan sah Matthias Quaderer (52.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschen/Mauren, Emir Keskin (60.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Schaan zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 33 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Schaan rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 4.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Schaan hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Schaan geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rebstein 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Für Eschen/Mauren hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 11. Eschen/Mauren hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Eschen/Mauren tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Altstätten 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Schaan 1 - USV Eschen/Mauren 2 0:0 (0:0) - Rheinwiese, Schaan – keine Tore – Schaan: Jonas Strunk, Maiko Käthner, Maik Pereira de Moura, Alexandar Ubavic, Haris Odobasic, Samuel Cernadas Gallardo, Marco Oehri, Liam Kranz, Fabio Quaderer, Matthias Quaderer, Fabian Biedermann. – Eschen/Mauren: Noah Graber, Fabio Carigiet, Frederik Weibel, David Meier, Severin Weibel, Nicolas Kaiser, Simon Kolb, Luca Ritter, Sandro Maier, Matias Kaufmann, Nicolas Nipp. – Verwarnungen: 60. Emir Keskin – Ausschluss: 52. Matthias Quaderer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

