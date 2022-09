Frauen 3. Liga - Kein Sieger bei Widnau und Flums

Fussball St.Gallen übernimmt die Tabellenspitze: In einer verrückten zweiten Halbzeit halten die Espen gegen YB an der 2:1-Führung fest

Das Spiel hielt, was es versprach: Nervenkitzel im ausverkauften Kybunpark. In der ersten Halbzeit ist YB ballsicherer und torgefährlicher. St.Gallen macht sich in der Person von Daouda Guindo das Überraschungsmoment zunutze - Traumtor aus gut 30 Metern. Die Führung geben die Espen nur für wenige Minuten aus der Hand.