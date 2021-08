4. Liga, Gruppe 4 Kein Sieger bei Urnäsch und St. Otmar Im zweiten Spiel der neuen Saison spielen Urnäsch und St. Otmar 2:2 unentschieden. 31.08.2021, 05.15 Uhr

(chm)

Zunächst war Domenik Bieg in der 19. Minute erfolgreich, dann traf Dominic Brandenberger acht Minuten später zum 2:0.

Urnäsch brachte den Vorsprung aber nicht über die Runden. St. Otmar kam durch Tore von Rafael Schmid (49. Minute) und Marco Morciano (75. Minute) noch heran.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei St. Otmar gab es sechs gelbe Karten. Bei Urnäsch erhielten Davide Vicenzo Marzoa (12.), Kevin Gülünay (41.) und Josef Fässler (67.) eine gelbe Karte.

Urnäsch steht mit vier Punkten auf Rang 1. Urnäsch spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Appenzell 2. Das Spiel findet am 4. September statt (19.15 Uhr, Schaies, Appenzell).

In der Tabelle steht St. Otmar nach dem zweiten Spiel auf Rang 2 (vier Punkte). Für St. Otmar geht es in einem Heimspiel gegen FK Jedinstvo SG 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Telegramm: FC Urnäsch 1 - FC St. Otmar 1 2:2 (2:0) - Feld, Urnäsch – Tore: 19. Domenik Bieg (Penalty) 1:0.27. Dominic Brandenberger 2:0. 49. Rafael Schmid 2:1. 75. Marco Morciano 2:2. – Urnaesch: Manuel Ammann, Thomas Weibel, Thomas Brandenberger, Josef Fässler, Nico Rohner, Domenik Bieg, Josias Oertle, Kevin Gülünay, Philipp Brandenberger, Davide Vicenzo Marzoa, Dominic Brandenberger. – St.Otmar: Pascal Graf, Nicolas Faust, Stefano Morciano, Ilir Ukaj, Joaquim Jorge Marques Carvalho, Abdi Khalaf, Rafael Schmid, Mauro Rafael Da Silva Madureira, Tiago Miguel Ramalho Piairo, Luca Di Nunzio, Marco Morciano. – Verwarnungen: 12. Davide Vicenzo Marzoa, 41. Kevin Gülünay, 47. Rafael Schmid, 53. Tiago Miguel Ramalho Piairo, 67. Josef Fässler, 76. Fernando Daniel Barbosa Pereira, 83. Ilir Ukaj, 85. Tobias Krüsi, 86. Leandro Albino Monteiro.

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 2 Spiele/4 Punkte (6:3). 2. FC St. Otmar 1 2/4 (5:4), 3. FC Herisau 2 1/3 (3:0), 4. FC Appenzell 2 1/1 (2:2), 5. FC Fortuna SG 1 1/1 (1:1), 6. FC Rebstein 2b 1/1 (2:2), 7. FC Speicher 1 1/1 (1:1), 8. FK Jedinstvo SG 1 1/0 (1:4), 9. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 1/0 (0:3), 10. FC Rotmonten SG 1 1/0 (2:3).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 05:12 Uhr.