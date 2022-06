3. Liga, Gruppe 4 Kein Sieger bei Tobel-Affeltrangen und Tägerwilen 1:1 lautet das Resultat zwischen Tobel-Affeltrangen und Tägerwilen. Die Teams teilen sich die Punkte. 13.06.2022, 14.34 Uhr

(chm)

Miro Berger Brdar traf in der 31. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Reto Rieser in der 57. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Tägerwilen gab es vier gelbe Karten. Bei Tobel-Affeltrangen erhielten Reto Rieser (67.), Dario Loser (84.) und Nico Manz (89.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Tobel-Affeltrangen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 54 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Tobel-Affeltrangen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 16 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.7 Toren pro Spiel (Rang 1).

Die Tabellenführung bleibt trotz dem Unentschieden bei Tobel-Affeltrangen Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 62 Punkten. Tobel-Affeltrangen hat bisher 20mal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Tobel-Affeltrangen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Tägerwilen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 57 Punkten auf Rang 2. Tägerwilen hat bisher 18mal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Tägerwilen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Tägerwilen 1 1:1 (0:1) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 31. Miro Berger Brdar 0:1. 57. Reto Rieser 1:1. – Tobel-Affeltrangen 1: Lars Meienberger, Mino Fasel, Timo Wagner, Reto Rieser, Nico Manz, Aleksandar lapcevic, Niels Flück, Jan Eisenring, Rafael Oliveira Pais, Noah Wider, Marco Kramer. – Taegerwilen: Luka Djordjevic, Janis Hermann, Raul Perez Muinos, Miro Berger Brdar, Pascal Geisselhardt, Mario Uhler, Alessio Ciraci, Andrea Patelli, Nino Arganese, Elmedin Pajaziti, Marco Eugster. – Verwarnungen: 60. Elmedin Pajaziti, 67. Reto Rieser, 67. Alessio Ciraci, 74. Edmond Mulaj, 84. Dario Loser, 88. Andrea Patelli, 89. Nico Manz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

