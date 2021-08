2. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Ruggell und Vaduz Das Spiel zwischen Ruggell und Vaduz geht 1:1 aus. Beide Teams bestritten ihr zweites Saisonspiel. 29.08.2021, 17.01 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 2. Minute schoss Philippe Erne das 1:0. Den Ausgleich erzielte Noah Kling in der 45. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Ferhat Saglam (46.), Andrin Netzer (65.) und Noah Kling (76.). Gelbe Karten gab es bei Ruggell für Lukas Büchel (30.) und Ridvan Kardesoglu (77.).

Nach dem zweiten Spiel steht Ruggell mit einem Punkt auf dem neunten Rang. Ruggell trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Ems 1. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (15.00 Uhr, EMS).

In der Tabelle steht Vaduz nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (zwei Punkte). Das nächste Spiel trägt Vaduz in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC St. Margrethen 1 aus. Das Spiel findet am 5. September statt ( Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Ruggell 1 - FC Vaduz 2 1:1 (1:1) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 2. Philippe Erne 1:0. 45. Noah Kling 1:1. – Ruggell: Andrin Dietsche, Simon Maag, Lukas Büchel, Elias Quaderer, Martin Büchel, Ridvan Kardesoglu, Nicola Kollmann, Constantin Marxer, Colin Haas, Philipp Ospelt, Philippe Erne. – Vaduz: Gabriel Foser, Justin Seifert, Albin Behluli, Jonas Hilti, Philipp Oberer, Endrit Leka, Niklas Beck, Andrin Netzer, Noah Kling, Joël Ris, Ferhat Saglam. – Verwarnungen: 30. Lukas Büchel, 46. Ferhat Saglam, 65. Andrin Netzer, 76. Noah Kling, 77. Ridvan Kardesoglu.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC St. Margrethen 1 - FC Au-Berneck 05 1 4:2, FC Ruggell 1 - FC Vaduz 2 1:1, FC Herisau 1 - FC Winkeln SG 1 2:2

Tabelle: 1. FC Mels 1 2 Spiele/6 Punkte (8:1). 2. FC St. Margrethen 1 2/6 (6:3), 3. FC Ems 1 1/3 (3:0), 4. FC Herisau 1 2/2 (4:4), 5. FC Vaduz 2 2/2 (2:2), 6. US Schluein Ilanz 1 1/1 (2:2), 7. KF Dardania St. Gallen 1 1/1 (1:1), 8. FC Winkeln SG 1 2/1 (2:8), 9. FC Ruggell 1 2/1 (2:3), 10. FC Au-Berneck 05 1 2/1 (2:4), 11. FC Montlingen 1 2/1 (1:2), 12. FC Abtwil-Engelburg 1 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

