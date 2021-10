3. Liga, Gruppe 2 Julian Beck führt Triesenberg mit drei Toren zum Sieg gegen Rheineck Triesenberg reiht Sieg an Sieg: Gegen Rheineck hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:3 18.10.2021, 01.48 Uhr

(chm)

Julian Beck eröffnete in der 24. Minute das Skore, als er für Triesenberg das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 27. Minute brachte Diego Mazzini Triesenberg mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Diego Mazzini für Triesenberg auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten.

Rohollah Afkari verkürzte in der 42. Minute den Rückstand von Rheineck auf 1:3. Julian Beck baute in der 43. Minute die Führung für Triesenberg weiter aus (4:1). In der 50. Minute verkleinerte Rohollah Afkari den Rückstand von Rheineck auf 2:4.

Wiederum Rohollah Afkari brachte Rheineck in der 64. Minute auf einen Treffer heran, als er zum 3:4 traf. Das letzte Tor der Partie fiel in der 95. Minute, als nochmals Julian Beck die Führung für Triesenberg auf 5:3 erhöhte.

Triesenberg kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rheineck, Elvis Elezkurtaj (83.) kassierte sie.

Die Abwehr von Rheineck kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 9).

Triesenberg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 13 Punkte bedeuten Rang 6. Für Triesenberg ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesenberg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Buchs 1. Diese Begegnung findet am Freitag (22. Oktober) statt (20.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Nach der Niederlage findet sich Rheineck unter dem Strich wieder. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 12. Das Team fällt damit um zwei Plätze. Rheineck hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Diepoldsau-Schmitter 1 kriegt es Rheineck als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Rheineck 1 - FC Triesenberg 1 3:5 (1:4) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 24. Julian Beck 0:1. 27. Diego Mazzini 0:2. 32. Diego Mazzini 0:3. 42. Rohollah Afkari 1:3. 43. Julian Beck 1:4. 50. Rohollah Afkari 2:4. 64. Rohollah Afkari 3:4. 95. Julian Beck 3:5. – Rheineck: Petar Petrov, Djenis Bajrami, Sezer Bingöl, Quentin Weber, Mirco Bosshart, Elvis Elezkurtaj, Amar Buzimkic, Vito Frano, Sabri Karlidag, Fabian Krämer, Rohollah Afkari. – Triesenberg: Raffael Loosli, Hamza Sljivar, Jonas Beck, Ricardo Maia de Sousa, Alessandro Crescenti, Nils Sprenger, Pius Sprenger, Julian Beck, Sebastian Beck, Aladin Redzepi, Diego Mazzini. – Verwarnungen: 78. Ricardo Maia de Sousa, 83. Elvis Elezkurtaj, 83. Marco Neumann, 92. Fabian Hilbe, 94. Nils Sprenger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rebstein 1 - FC Triesen 1 3:1, FC Rheineck 1 - FC Triesenberg 1 3:5

Tabelle: 1. FC Buchs 1 8 Spiele/22 Punkte (26:7). 2. FC Altstätten 1 8/19 (23:14), 3. FC Rebstein 1 8/17 (17:13), 4. FC Diepoldsau-Schmitter 1 8/16 (24:16), 5. FC Staad 1 8/13 (27:13), 6. FC Triesenberg 1 8/13 (18:16), 7. FC Schaan 1 8/10 (17:16), 8. FC Rüthi 1 8/9 (14:22), 9. FC Triesen 1 8/7 (18:26), 10. FC Widnau 2 8/4 (16:33), 11. USV Eschen/Mauren 2 8/4 (12:27), 12. FC Rheineck 1 8/4 (14:23).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 01:45 Uhr.