2. Liga, Gruppe 2 Joel Zürni rettet Linth einen Punkt gegen Bischofszell Sechs Tore sind zwischen Linth und Bischofszell gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 11.09.2022, 08.31 Uhr

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Linth in der 82. Minute.

Linth war zwar zeitweise mit 2:0 (28. Minute) in Führung, doch Bischofszell holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Linth zum 3:3 fiel in der 82. Minute - nur fünf Minuten nach dem 3:2. .

Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Florian Eggenberger (72.), Marko Vranic (81.) und Ramon Beck (88.). Bei Linth erhielten Nebojsa Miljic (41.) und Ailton Dervishi (66.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle liegt Linth weiterhin auf Rang 6. Das Team hat fünf Punkte. Linth hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Linth spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Unverändert liegt Bischofszell auf Rang 7. Das Team hat fünf Punkte. Bischofszell hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bischofszell spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Bronschhofen 1 (Platz 9). Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Linth 04 2 - FC Bischofszell 1 3:3 (2:0) - Allmeind Niederurnen, Niederurnen – Tore: 3. Luke Schindler 1:0. 28. Guilherme Ritter 2:0. 52. Thilo Knellwolf 2:1. 76. Rinor Hiseni 2:2. 77. Samuel Weber 2:3. 82. Joel Zürni 3:3. – Linth: Loris Micheroli, Francesco Fragapane, Philip Skorjanec, Nebojsa Miljic, Joel Zürni, Suad Gerzic, Domingo Baumhackl, Ailton Dervishi, Mike Jud, Luke Schindler, Guilherme Ritter. – Bischo: Manuel Sutter, Silvio Näf, Marko Vranic, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Robin Fitze, Samuel Weber, Ramon Beck, Florian Eggenberger, Thilo Knellwolf, Rinor Hiseni. – Verwarnungen: 41. Nebojsa Miljic, 66. Ailton Dervishi, 72. Florian Eggenberger, 81. Marko Vranic, 88. Ramon Beck.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

