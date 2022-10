4. Liga, Gruppe 6 Janis Wirth führt Weinfelden-Bürglen mit drei Toren zum Sieg gegen Frauenfeld Sieg für Weinfelden-Bürglen: Gegen Frauenfeld gewinnt das Team am Samstag zuhause 10:3. 02.10.2022, 19.43 Uhr

Fünf seiner Tore schoss Weinfelden-Bürglen in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Frauenfeld waren drei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (17. Minute), zum 2:4 (26. Minute) und zum 3:8 (82. Minute).

Matchwinner für Weinfelden-Bürglen war Janis Wirth, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Weinfelden-Bürglen waren: Suriya Thavarasa (2 Treffer), Domenic Leimer (2 Treffer), Marco Racaniello (1 Treffer), Fabian Wick (1 Treffer) und David Schenk (1 Treffe.) die Torschützen für Frauenfeld waren: Vlonjat Ferataj, Leon Llukes und Domenik Balabani.

Frauenfeld kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Weinfelden-Bürglen, nämlich für Samuel Pompeo (79.).

Weinfelden-Bürglen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 31 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 5.2 Toren pro Match.

Die Abwehr von Frauenfeld kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Unverändert liegt Weinfelden-Bürglen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach sechs Spielen hat das Team 16 Punkte. Für Weinfelden-Bürglen ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Weinfelden-Bürglen ging unentschieden aus.

Als nächstes trifft Weinfelden-Bürglen auswärts mit AS Calcio Kreuzlingen 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Für Frauenfeld hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 5. Nach drei Siegen in Serie verliert Frauenfeld erstmals wieder.

Frauenfeld spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bischofszell 2 (Platz 8). Das Spiel findet am 9. Oktober statt (11.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Frauenfeld 2b 10:3 (5:2) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 11. Fabian Wick 1:0. 15. Janis Wirth 2:0. 17. Leon Llukes 2:1. 20. David Schenk 3:1. 24. Suriya Thavarasa 4:1. 26. Vlonjat Ferataj 4:2. 28. Suriya Thavarasa 5:2. 52. Janis Wirth 6:2. 54. Janis Wirth 7:2. 80. Domenic Leimer 8:2. 82. Domenik Balabani 8:3. 84. Domenic Leimer 9:3. 91. Marco Racaniello 10:3. – WeinfeldenBuerglen: Robin Keller, Marco Racaniello, Jelle Erni, Luis Basler, Ramon Scherrer, Joel Züllig, Janis Wirth, David Schenk, Fabian Wick, Majuran Sothikumaran, Suriya Thavarasa. – Frauenfeld: Alessandro Medugno, Loris Uka, Entoni Uka, Domenik Balabani, Glorian Uka, Daniell Zefi, Gabriel Gegaj, Nikolla Gegaj, Vlonjat Ferataj, Leon Llukes, Leonit Ahmeti. – Verwarnungen: 19. Daniell Zefi, 54. Gabriel Gegaj, 56. Vlonjat Ferataj, 79. Samuel Pompeo, 82. Fabian Berisha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

