2. Liga, Gruppe 1 Herisau verliert gegen Seriensieger Dardania SG Dardania SG reiht Sieg an Sieg: Gegen Herisau hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 29.05.2022, 14.35 Uhr

Das Skore eröffnete Arianit Preniqi in der 27. Minute. Er traf für Dardania SG zum 1:0. Herisau glich in der 47. Minute durch Danso Ruben Djana Casado aus. Nico Casanova erzielte in der 63. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Dardania SG. In der 80. Minute sorgte Arianit Preniqi für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Dardania SG.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Dardania SG erhielten Rohollah Afkari (11.), Kushtrim Berisha (44.) und Berat Nesimi (67.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Herisau für Joël Kurzbauer (45.), Danso Ruben Djana Casado (53.) und Lenny Staub (69.).

In der Abwehr gehört Dardania SG zu den Besten: Die total 24 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 1).

Mit dem Sieg übernimmt Dardania SG die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 20 Spielen bei 43 Punkten. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Dardania SG hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Dardania SG spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 5. Herisau hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Herisau auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Herisau 1 - KF Dardania St. Gallen 1 1:3 (0:1) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 27. Arianit Preniqi 0:1. 47. Danso Ruben Djana Casado 1:1. 63. Nico Casanova 1:2. 80. Arianit Preniqi 1:3. – Herisau: Pascal Grubenmann, Alburon Dautaj, Marko Susic, Jonas Thönig, Lenny Staub, Janick Huber, Cristian Tolino, Gian Rudolf, Danso Ruben Djana Casado, Joël Kurzbauer, Marco Schmid. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Berat Nesimi, Jetmir Beqiraj, Rohollah Afkari, Kushtrim Berisha, Gentian Himaj, Latif Canoski, Emin Djelassi, Nico Casanova, Fisnik Sinani, Arianit Preniqi. – Verwarnungen: 11. Rohollah Afkari, 44. Kushtrim Berisha, 45. Joël Kurzbauer, 53. Danso Ruben Djana Casado, 67. Berat Nesimi, 69. Lenny Staub.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

