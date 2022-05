2. Liga, Gruppe 1 Herisau stolpert gegen St. Margrethen St. Margrethen hat am Samstag gegen Herisau die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team, und das gleich mit 5:0. 15.05.2022, 10.49 Uhr

Rilind Shala traf in der 61. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für St. Margrethen. Patrick Gonzalez Stemer erhöhte in der 70. Minute zur 2:0-Führung für St. Margrethen. St. Margrethen erhöhte in der 84. Minute seine Führung durch Serkan Aktas weiter auf 3:0.

Erneut Serkan Aktas traf in der 90. Minute auch zum 4:0 für St. Margrethen. Das letzte Tor der Partie erzielte Ueverton Da Silva Matano, der in der 94. Minute die Führung für St. Margrethen auf 5:0 ausbaute.

Bei St. Margrethen erhielten Albert Prenaj (3.), Florent Imeri (38.) und Serkan Aktas (42.) eine gelbe Karte. Bei Herisau erhielten Thomas Zigerlig (76.) und Diogo Gomes Goncalves (92.) eine gelbe Karte.

Dass St. Margrethen gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 18 Spielen 1.4 Mal getroffen. Das bedeutet, dass St. Margrethen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

St. Margrethen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 7. St. Margrethen hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für St. Margrethen geht es daheim gegen US Schluein Ilanz 1 (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 4. Herisau hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Herisau tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Vaduz 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 25. Mai statt (20.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC St. Margrethen 1 0:5 (0:0) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 61. Rilind Shala 0:1. 70. Patrick Gonzalez Stemer 0:2. 84. Serkan Aktas 0:3. 90. Serkan Aktas 0:4. 94. Ueverton Da Silva Matano 0:5. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Remo Wanner, Isaac Machado Ramalho, Marko Susic, Janick Huber, Nikola Gavrilovic, Thomas Zigerlig, Lenny Staub, Cristian Tolino, Gian Rudolf, Danso Ruben Djana Casado. – St.Margrethen: Danilo Jeremic, Furkan Sarac, Aaron Korunka, Gentrit Rexhepi, Florent Imeri, Rilind Shala, Serkan Aktas, Ahmet Cetinkaya, Albert Prenaj, Besart Shoshi, Patrick Gonzalez Stemer. – Verwarnungen: 3. Albert Prenaj, 38. Florent Imeri, 42. Serkan Aktas, 76. Thomas Zigerlig, 92. Diogo Gomes Goncalves.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

