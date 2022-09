2. Liga, Gruppe 1 Herisau sorgt bei Mels für Überraschung – Später Siegtreffer durch David Bischof Überraschung bei Herisau gegen Mels: Der Tabellenzwölfte (Herisau) hat am Freitag auswärts den Tabellendritten 3:2 besiegt. Zugleich war es für Herisau im dritten Spiel der erste Sieg der Saison. 03.09.2022, 14.24 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Herisau das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war David Bischof.

Den ersten Treffer der Partie hatte Pablo Müller in der 8. Minute für Mels geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 46. Minute, als Cristian Tolino für Herisau traf. In der 50. Minute war es erneut Cristian Tolino, der Herisau mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Gleichstand war in der 61. Minute hergestellt: Pablo Müller traf für Mels.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Herisau erhielten Diogo Gomes Goncalves (69.), Nikola Gavrilovic (75.) und Kaan Yildirim (93.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Mels für Robin Marthy (58.), Pablo Müller (65.) und Thomas Starcevic (79.).

In der Tabelle verbessert sich Herisau von Rang 12 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Herisau folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden.

Mit dem fünftplatzierten FC St. Margrethen 1 kriegt es Herisau im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (19.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Unverändert liegt Mels auf Rang 3. Das Team hat vier Punkte. Mels hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Mels in einem Heimspiel mit FC Uzwil 2 (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (14.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Herisau 1 2:3 (1:0) - Tiergarten, Mels – Tore: 8. Pablo Müller 1:0. 46. Cristian Tolino 1:1. 50. Cristian Tolino 1:2. 61. Pablo Müller 2:2. 87. David Bischof 2:3. – Mels: Samuel Müller, Robin Marthy, Ramon Gartmann, Thomas Starcevic, Luca Di Nita, Repedeus Rendic, Manuel Willi, Manuel Kalberer, Luca Bleisch, Marco Kohler, Pablo Müller. – Herisau: Ronny Hirschi, Gian Rudolf, Joel Gemperle, Nikola Gavrilovic, Sascha Wyss, Lenny Staub, Marvin Müller, Diogo Gomes Goncalves, Mattia Sbocchi, Cristian Tolino, Paolo Tolino. – Verwarnungen: 58. Robin Marthy, 65. Pablo Müller, 69. Diogo Gomes Goncalves, 75. Nikola Gavrilovic, 79. Thomas Starcevic, 93. Kaan Yildirim.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Datenstand: 03.09.2022 14:21 Uhr.

