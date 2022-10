4. Liga, Gruppe 5 Herisau siegt gegen St. Otmar Herisau behielt im Spiel gegen St. Otmar am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 02.10.2022, 22.39 Uhr

(chm)

St. Otmar ging zunächst in der 13. Minute in Führung, als Abdi Khalaf zum 1:0 traf. In der 24. Minute gelang Herisau jedoch durch Remo Wanner der Ausgleich. Das Tor von Benjamin Rufati in der 28. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Herisau. Das letzte Tor der Partie fiel in der 40. Minute, als Ognjen Kostadinovic für Herisau auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Benjamin Rufati von Herisau erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Dass Herisau viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sechs Spielen hat Herisau durchschnittlich 3.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Herisau um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 5. Herisau hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Herisau auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Wittenbach 2 (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 8. Oktober statt (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für St. Otmar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 8. Für St. Otmar ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von St. Otmar ging unentschieden aus. St. Otmar verlor zudem erstmals zuhause.

St. Otmar trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Urnäsch 1 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 9. Oktober statt (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Telegramm: FC Herisau 2 - FC St. Otmar 1a 3:1 (3:1) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 13. Abdi Khalaf 0:1. 24. Remo Wanner 1:1. 28. Benjamin Rufati 2:1. 40. Ognjen Kostadinovic 3:1. – Herisau: Antonio Fusco, Filip Miljkovic, Joel Gemperle, Marco Wanner, Damjan Vasic, Ognjen Kostadinovic, Gianluca Bianculli, Sasa Stankovic, Benjamin Rufati, Remo Wanner, Mark Zuberbühler. – St.Otmar: Pedro Miguel Azevedo Soares, Mauro Rafael Da Silva Madureira, Luka Trifkovic, Ilir Ukaj, Stefano Morciano, Abdi Khalaf, Joaquim Jorge Marques Carvalho, Vincenzo Luciano, Jethro Pettinger, Joel Antonio Perdomo Cordero, Luca Di Nunzio. – Verwarnungen: 80. Benjamin Rufati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 22:36 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.