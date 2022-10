4. Liga, Gruppe 5 Herisau setzt Siegesserie auch gegen Urnäsch fort – Siegtreffer durch Remo Wanner Herisau reiht Sieg an Sieg: Gegen Urnäsch hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0 24.10.2022, 15.20 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 16 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Herisau: Benjamin Rufati brachte seine Mannschaft in der 45. Minute 1:0 in Führung. In der 54. Minute gelang Dominic Brandenberger der Führungstreffer zum 0:1 für Urnaesch. In der 61. Minute sorgte Remo Wanner für den Schlusspunkt: er traf zum 2:0 für Herisau.

Bei Herisau erhielten Gianluca Bianculli (58.), Remo Wanner (71.) und Jasmin Muratovic (78.) eine gelbe Karte. Urnäsch behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Herisau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 25 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Herisau. 16 Punkte bedeuten Rang 3. Herisau hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Herisau geht es auswärts gegen FC Gossau 3 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Nach der Niederlage büsst Urnäsch einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 9. Urnäsch hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Urnäsch geht es in einem Heimspiel gegen FC Wittenbach 2 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (14.00 Uhr, Feld, Urnäsch).

Telegramm: FC Herisau 2 - FC Urnäsch 1 2:1 (1:0) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 45. Benjamin Rufati 1:0. 54. Dominic Brandenberger 1:0. 61. Remo Wanner 2:0. – Herisau: Antonio Fusco, Filip Miljkovic, Joel Gemperle, Marco Wanner, Damjan Vasic, Ognjen Kostadinovic, Gianluca Bianculli, Sasa Stankovic, Benjamin Rufati, Remo Wanner, Mark Zuberbühler. – Urnäsch: Manuel Ammann, Christof Grob, Domenik Bieg, Dominik Bodenmann, Philipp Brandenberger, Kevin Gülünay, Davide Vicenzo Marzoa, Sebastian Rohner, Daniel Eicher, Nico Rohner, Martin Stijakovic. – Verwarnungen: 58. Gianluca Bianculli, 65. Domenik Bieg, 71. Remo Wanner, 78. Jasmin Muratovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

