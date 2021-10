2. Liga, Gruppe 1 Herisau mit drei Punkten auswärts gegen Vaduz Herisau gewinnt am Sonntag auswärts gegen Vaduz 4:2. 31.10.2021, 23.12 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Herisau: Danso Ruben Djana Casado brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. Herisau baute die Führung in der 41. Minute (Marvin Müller) weiter aus (2:0). Janick Huber baute in der 43. Minute die Führung für Herisau weiter aus (3:0).

Niklas Beck verkürzte in der 49. Minute den Rückstand von Vaduz auf 1:3. Herisau erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Janick Huber weiter auf 4:1. In der 82. Minute sorgte Florian Bekteshi noch für Resultatkosmetik für Vaduz. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Vaduz sah Azan Rahimi (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Niklas Beck (48.), Azan Rahimi (58.) und Johannes Schädler (92.). Bei Herisau erhielten Gian Rudolf (53.), Nikola Gavrilovic (69.) und Marco Schmid (72.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Herisau ist die beste der Gruppe. Die total 31 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Herisau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 3. Für Herisau ist es der zweite Sieg in Serie.

Herisau spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ems 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 6. November statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Vaduz ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Vaduz hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Vaduz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 6. November statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Herisau 1 2:4 (1:3) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 2. Danso Ruben Djana Casado 0:1. 41. Marvin Müller 0:2. 43. Janick Huber 0:3. 49. Niklas Beck 1:3. 49. Janick Huber 1:4. 82. Florian Bekteshi 2:4. – Vaduz: Gabriel Foser, Elian Alushaj, Jonas Hilti, Philipp Oberer, Nebojsa Spasojevic, Sascha Djokic, Niklas Beck, Justin Seifert, Andrin Netzer, Ismael Adejumo Jimoh, Adrian Hoti. – Herisau: Pascal Grubenmann, Jonas Thönig, Isaac Machado Ramalho, Danso Ruben Djana Casado, Marko Susic, Joël Kurzbauer, Joel Ehrbar, Marvin Müller, Janick Huber, Orhan Uemit, David Bischof. – Verwarnungen: 48. Niklas Beck, 53. Gian Rudolf, 58. Azan Rahimi, 69. Nikola Gavrilovic, 72. Marco Schmid, 92. Johannes Schädler – Ausschluss: 72. Azan Rahimi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Ems 1 - FC Mels 1 0:2, FC Vaduz 2 - FC Herisau 1 2:4

Tabelle: 1. FC Mels 1 10 Spiele/20 Punkte (29:14). 2. FC Vaduz 2 10/20 (29:16), 3. FC Herisau 1 10/19 (31:15), 4. KF Dardania St. Gallen 1 10/18 (23:11), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 10/17 (25:20), 6. FC Ruggell 1 9/14 (16:19), 7. FC Winkeln SG 1 10/14 (15:20), 8. FC Ems 1 9/10 (13:12), 9. FC St. Margrethen 1 10/10 (14:24), 10. FC Au-Berneck 05 1 10/9 (11:19), 11. FC Montlingen 1 10/8 (12:26), 12. US Schluein Ilanz 1 10/5 (11:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.11.2021 00:09 Uhr.