4. Liga, Gruppe 5 Herisau mit Auswärtssieg bei Wittenbach Herisau behielt im Spiel gegen Wittenbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 09.10.2022, 01.03 Uhr

In der 29. Minute war es an Mark Zuberbühler, Herisau 1:0 in Führung zu bringen. In der 60. Minute sorgte Remo Wanner für den Schlusspunkt: er traf zum 2:0 für Herisau.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Vuk Begovic von Herisau erhielt in der 41. Minute die gelbe Karte.

Herisau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.3 Mal pro Partie.

Herisau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 3. Herisau hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Herisau zuhause mit FC Urnäsch 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (16.30 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 6. Wittenbach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Wittenbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Amriswil 2b (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 24. Oktober statt (20.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Wittenbach 2 - FC Herisau 2 0:2 (0:1) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 29. Mark Zuberbühler 0:1. 60. Remo Wanner 0:2. – Wittenbach: Flavio Bötschi, Davide Giovanoli, Antonio Maric, Sebastiano Fasanella, Felipe Trujillo, Andreas Forster, Simone Protopapa, Yanik Tanner, Denis Cukic, Dominik Cukic, Egzon Brahimaj. – Herisau: Antonio Fusco, Filip Miljkovic, Joel Gemperle, Marco Wanner, Damjan Vasic, Ognjen Kostadinovic, Gianluca Bianculli, Sasa Stankovic, Vuk Begovic, Remo Wanner, Mark Zuberbühler. – Verwarnungen: 41. Vuk Begovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

