4. Liga, Gruppe 4 Herisau gewinnt im Auftaktspiel deutlich gegen Teufen Sieg für Herisau gegen Teufen zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:0. 22.08.2021, 21.12 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Nach 52 torlosen Minuten traf Sandro Wick zum 1:0. Herisau baute die Führung in der 73. Minute (Andreas Baumann) weiter aus (2:0). In den Schlussminuten erhöhte Mark Zuberbühler noch zum Endstand von 3:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Herisau, nämlich für Marco Wanner (40.). Eine Verwarnung gab es für Teufen, nämlich für Andrin Sutter (76.).

Herisau liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Für Herisau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rebstein 2b weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (14.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Teufen liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Teufen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Fortuna SG 1. Diese Begegnung findet am 28. August statt (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Herisau 2 - FC Teufen-Bühler 2 Grp. 3:0 (0:0) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 52. Sandro Wick 1:0. 73. Andreas Baumann 2:0. 83. Mark Zuberbühler 3:0. – Herisau: Simon Rüsch, Benjamin Rufati, Joel Gemperle, Max Nadig, Mahmut Yuka, Nuno Jorge Moreira Da Silva, Ognjen Kostadinovic, Marco Wanner, Vuk Begovic, Dinis Teixeira Andrade, Sasa Stankovic. – Teufen: Nicola Manser, Andrin Sutter, Andre Sick, Daniel Campos Martinez, Getuar Nuhiji, Tobias Hofstetter, Nuno Henrique Moura Correia, Thierry Alder, Adrian Meier, Lukas Koller, Diego Ruibal Pineiro. – Verwarnungen: 40. Marco Wanner, 76. Andrin Sutter.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC St. Otmar 1 - FC Rotmonten SG 1 3:2, FC Herisau 2 - FC Teufen-Bühler 2 Grp. 3:0

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. FC Herisau 2 1/3 (3:0), 3. FC St. Otmar 1 1/3 (3:2), 4. FC Rebstein 2b 1/1 (2:2), 5. FC Appenzell 2 1/1 (2:2), 6. FC Fortuna SG 1 1/1 (1:1), 7. FC Speicher 1 1/1 (1:1), 8. FC Rotmonten SG 1 1/0 (2:3), 9. FK Jedinstvo SG 1 1/0 (1:4), 10. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 21:08 Uhr.