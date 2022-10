2. Liga, Gruppe 2 Henau lässt sich von Linth kein Bein stellen – Manuel Bossart als Matchwinner Sieg für den Tabellendritten: Henau lässt am Samstag zuhause beim 2:1 gegen Linth (Rang 9) nichts anbrennen. 23.10.2022, 18.10 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 19 Minuten: Den Auftakt machte Viznu Easwaralingam, der in der 38. Minute für Henau zum 1:0 traf. Luke Schindler glich in der 50. Minute für Linth aus. Es hiess 1:1. In der 57. Minute schoss Manuel Bossart Henau in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Henau erhielten Joel Weibel (67.) und Alessandro Veluscek (75.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Linth, Samir Vilaj (85.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Henau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 25 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Henau sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Henau um einen Platz nach vorne. 18 Punkte bedeuten Rang 2. Henau hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Henau auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Bronschhofen 1. Die Partie findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Nach der Niederlage büsst Linth zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 11. Für Linth war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Linth verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem fünftplatzierten FC Eschenbach 1 kriegt es Linth als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Linth 04 2 2:1 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 38. Viznu Easwaralingam 1:0. 50. Luke Schindler 1:1. 57. Manuel Bossart 2:1. – Henau: Manuel Eberle, Joel Weibel, Alessandro Veluscek, Markus Anderes, Renato Hungerbühler, Manuel Bossart, Viznu Easwaralingam, Lars Broger, Raul Stillhart, Marvin Wiedemeier, Florian Tobias Huber. – Linth: Loris Micheroli, Callum Niederberger, Philip Skorjanec, Nebojsa Miljic, Dominic Noser, Michelangelo Vita, Domingo Baumhackl, Ailton Dervishi, Mike Jud, Luke Schindler, Guilherme Ritter. – Verwarnungen: 67. Joel Weibel, 75. Alessandro Veluscek, 85. Samir Vilaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

