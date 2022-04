4. Liga, Gruppe 6 Henau gewinnt klar gegen KS-Sulgen Henau gewinnt am Mittwoch zuhause gegen KS-Sulgen 4:0. 20.04.2022, 23.19 Uhr

(chm)

In der 63. Minute gelang Nando Bürge der Führungstreffer zum 1:0 für Henau. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Henau stellte Marino Fasoli in Minute 73 her. Henau erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Tobia Di Bella weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silas Spesny in der 89. Minute, als er für Henau zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei KS-Sulgen erhielten Amel Havziji (7.) und Arlind Bitiqi (83.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Henau.

Zahlreiche Gegentore sind für KS-Sulgen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 51 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.6 Toren pro Match (Rang 10).

Henau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Henau hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Henau geht es auswärts gegen FC Zuzwil 2 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Freitag (22. April) statt (20.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

KS-Sulgen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für KS-Sulgen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für KS-Sulgen geht es auswärts gegen FC Bischofszell 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (24. April) statt (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Henau 2 - FC KS-Sulgen 1 4:0 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 63. Nando Bürge 1:0. 73. Marino Fasoli 2:0. 76. Tobia Di Bella 3:0. 89. Silas Spesny 4:0. – Henau: Emanuel Wirth, Nikodemus Meisser, Remo Börsig, Sandro Eisenring, Patrik Gämperli, Tobia Di Bella, Thomas Holenstein, Alexander Müller, Marino Fasoli, Roman Vetsch, Nando Bürge. – Ks Sulgen: Amel Havziji, Djafer Alusheski, Salem Jusufi, Erhan Erden, Elham Veseli, Luca Rodighiero, Ilker Demirkiran, Emir Memeti, Arlind Bitiqi, Enes Evci, Robin Spring. – Verwarnungen: 7. Amel Havziji, 83. Arlind Bitiqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.04.2022 23:16 Uhr.