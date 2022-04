4. Liga, Gruppe 3 Heiden gewinnt klar gegen Au-Berneck 05 Heiden behielt im Spiel gegen Au-Berneck 05 am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 30.04.2022, 22.06 Uhr

(chm)

Per Penalty traf Nico Boller in der 39. Minute zur 1:0-Führung für Heiden. Mit seinem Tor in der 59. Minute brachte Rijad Abazi Heiden mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Nico Boller, der in der 61. Minute die Führung für Heiden auf 3:0 ausbaute.

Bei Heiden erhielten Andreas Müller (28.) und Nico Boller (55.) eine gelbe Karte. Bei Au-Berneck 05 erhielten Andreas Sieber (38.) und Remo Weder (66.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Heiden zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Heiden um einen Platz nach vorne. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Heiden hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Heiden auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rebstein 2a. Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Staad 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Heiden 1 - FC Au-Berneck 05 2 3:0 (1:0) - Gerbe, Heiden – Tore: 39. Nico Boller (Penalty) 1:0.59. Rijad Abazi 2:0. 61. Nico Boller (Penalty) 3:0. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Patrik Widmer, Nico Boller, Raphael Fessler, Lukas Köberl, Joachim Knöpfler, Philip Köberl, Julian Bischoff, Andreas Müller, Michael Müller, Lotrim Hajrullahu. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Till Nüesch, Andreas Sieber, Marc Weder, Tim Federer, Moé Schärer, Florian Knaus, Maid Pjanic, Noah Blumenthal Sorell, Fitim Kupa, Agan Fazliu. – Verwarnungen: 28. Andreas Müller, 38. Andreas Sieber, 55. Nico Boller, 66. Remo Weder.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2022 21:56 Uhr.