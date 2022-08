4. Liga, Gruppe 2 Haag bezwingt im Auftaktspiel Ruggell Haag siegt zuhause gegen Ruggell: Zum Saisonauftakt gab es ein 5:3. 22.08.2022, 01.15 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Dominic Müller für Haag. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Ardit Gashi sorgte in der 38. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Haag. Ruggell kam in der 43. Minute auf ein Tor heran, als Jeremias Büchel per Elfmeter zum 1:2 traf.

Zum Ausgleich für Ruggell traf Justus Weibel in der 46. Minute. In der 70. Minute gelang Jannik Marquart der Führungstreffer zum 3:2 für Haag. Mit seinem Tor in der 79. Minute brachte Gian Fabio Wachter Haag mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

In der 88. Minute gelang Ruggell (Robin Büchel) der Anschlusstreffer (3:4). Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Lukas Heeb für Haag auf 5:3 erhöhte.

Bei Haag erhielten Fabio Junior de Lima Antunes (36.), Damian Heeb (74.) und Francis Reis (93.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ruggell, Mourad Kzibra (62.) kassierte sie.

Haag liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Haag bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Gams 1. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Nach dem ersten Spiel steht Ruggell auf dem neunten Rang. Für Ruggell geht es zuhause gegen FC Trübbach 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. August (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Haag 1 - FC Ruggell 2 5:3 (2:2) - MKM Arena FC Haag, Haag – Tore: 11. Dominic Müller 1:0. 38. Ardit Gashi 2:0. 43. Jeremias Büchel (Penalty) 2:1.46. Justus Weibel 2:2. 70. Jannik Marquart 3:2. 79. Gian Fabio Wachter 4:2. 88. Robin Büchel 4:3. 90. Lukas Heeb 5:3. – Haag: Robin Hug, Jonas Vetsch, Jannik Marquart, Dominic Müller, Selmin Kuljici, Gian Fabio Wachter, Nico Alder, Francis Reis, Lukas Heeb, Fabio Junior de Lima Antunes, Bassel Al Youssef. – Ruggell: Dominik Hasler, Mourad Kzibra, Jan Geiger, Justus Weibel, Luca Miggiano, Jeremias Büchel, Samuel Kaiser, Dominik Lampert, Louie Patsch, Robin Büchel, Laurin Blumenthal. – Verwarnungen: 36. Fabio Junior de Lima Antunes, 62. Mourad Kzibra, 74. Damian Heeb, 93. Francis Reis.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 01:12 Uhr.