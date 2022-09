4. Liga, Gruppe 2 Grabs sorgt bei Bad Ragaz für Überraschung Überraschung bei Grabs gegen Bad Ragaz: Der Tabellenneunte (Grabs) hat am Samstag auswärts den Tabellendritten 3:1 besiegt. Zugleich war es für Grabs im dritten Spiel der erste Sieg der Saison. 04.09.2022, 05.14 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Simon Egli für Grabs. In der 29. Minute traf er zum 1:0. Erneut Simon Egli traf in der 36. Minute auch zum 2:0 für Grabs. Es handelte sich um einen Penalty. Per Penalty traf Jannik Kühne in der 38. Minute für Bad Ragaz zum Anschlusstreffer (1:.) das letzte Tor der Partie fiel in der 64. Minute, als Florian Ponik für Grabs auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Bad Ragaz sah Santana Schneider (63.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Matteo Stefanelli (81.) und Jan Kohler (85.). Grabs kassierte vier gelbe Karten.

Grabs verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Grabs folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden.

Für Grabs geht es in einem Heimspiel gegen FC Eschenbach 2b (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.00 Uhr, Mühlbach, Grabs).

In der Tabelle verliert Bad Ragaz Plätze und zwar von Rang 3 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Bad Ragaz hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bad Ragaz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Haag 1. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Bad Ragaz 2 - FC Grabs 1 1:3 (1:2) - Ri – Tore: 29. Simon Egli 0:1. 36. Simon Egli (Penalty) 0:2.38. Jannik Kühne (Penalty) 1:2.64. Florian Ponik 1:3. – Bad Ragaz: Karim Ibrahim, Nick Reutimann, Fredrik Kressig, Santana Schneider, Nico Vanoni, Jan Kohler, Alexander Hermann, Erion Bekiri, Matteo Stefanelli, Jannik Kühne, Nenad Simic. – Grabs: Joël Kühne, Patrick Kuhn, Robin Vetsch, Roger Aeschlimann, Raphael Pirker, Manuel Eggenberger, Daniel Hanselmann, Marco Bleiker, Adrian Eggenberger, Florian Ponik, Simon Egli. – Verwarnungen: 14. Daniel Hanselmann, 26. Robin Vetsch, 66. Patrick Kuhn, 81. Matteo Stefanelli, 85. Jan Kohler, 91. Roger Aeschlimann – Ausschluss: 63. Santana Schneider.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 05:11 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.