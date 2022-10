4. Liga, Gruppe 2 Grabs bezwingt auswärts Ruggell – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Grabs: Gegen Ruggell gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:1. 29.10.2022, 00.19 Uhr

(chm)

Grabs geriet zunächst in Rückstand, als Robin Büchel in der 47. Minute Ruggell 1:0 in Front brachte. Grabs drehte aber das Spiel innerhalb von fünf Minuten. Verantwortlich war Simon Egli, der in der 86. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 91. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Grabs machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 3. Grabs hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Grabs geht es auswärts gegen FC Eschenbach 2b (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 2. April statt ( Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Nach der Niederlage büsst Ruggell einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 4. Ruggell hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ruggell auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sevelen 1. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Schild, Sevelen).

Telegramm: FC Ruggell 2 - FC Grabs 1 1:2 (0:0) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 47. Robin Büchel 1:0. 86. Simon Egli 1:1. 91. Simon Egli 1:2. – Ruggell: Pirmin Marxer, Yanik Fischer, Dennis Öhry, Justus Weibel, Louie Patsch, Robin Büchel, Alexander Büchel, Jeremias Büchel, Dominik Lampert, Simon Heeb, Michael Walch. – Grabs: Ralf Näf, Yves Scherrer, Robin Vetsch, Qendrim Smajli, Philipp Hermann, Raphael Pirker, Patrick Kuhn, Marco Bleiker, Adrian Eggenberger, Nijola Gatic, Simon Egli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 00:16 Uhr.

