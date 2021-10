3. Liga, Gruppe 3 Gossau und Rorschach-Goldach spielen Remis Im Spiel zwischen Gossau und Rorschach-Goldach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4. 24.10.2021, 16.47 Uhr

(chm)

Gossau war dreimal in Führung. Rorschach-Goldach lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Rorschach-Goldach in der 67. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Gossau in der 56. Minute durch Geronimo Casadio 4:3 in Führung. Für den Ausgleich für Rorschach-Goldach zum Schlussresultat von 4:4 war Furkan Kalmis in der 67. Minute besorgt. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Die Torschützen für Gossau waren: Luca Altherr, Kevin Betz, Geronimo Casadio und Aleksandar Vujinovic. Bei Rorschach-Goldach schoss Furkan Kalmis gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Rorschach-Goldach waren: Fabian Büchler (1 Treffer) und Emir Ademaj (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Rorschach-Goldach für Furkan Kalmis (50.), Joel Holderegger (70.) und Philipp Joos (77.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gossau, Kevin Betz (77.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Gossau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 22 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Gossau: neun Punkte bedeuten Rang 9. Gossau hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Gossau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Teufen 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (18.15 Uhr, Landhaus, Teufen).

Der eine gewonnene Punkt hat für Rorschach-Goldach nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (vier Punkte). Rorschach-Goldach hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rorschach-Goldach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Besa 1 (Platz 7). Die Partie findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Rorschach-Goldach 17 2 4:4 (2:2) - Buechenwald, Gossau – Tore: 5. Aleksandar Vujinovic 1:0. 6. Emir Ademaj 1:1. 25. Kevin Betz 2:1. 42. Furkan Kalmis 2:2. 48. Fabian Büchler 2:3. 53. Luca Altherr 3:3. 56. Geronimo Casadio 4:3. 67. Furkan Kalmis 4:4. – Gossau: Ronny Hirschi, Dean Meier, Gil Lange, Zlatibor Kovacevic, Luca Izzi, Kevin Betz, Mauro Osta, David Vlacic, Geronimo Casadio, Luca Altherr, Aleksandar Vujinovic. – Rorschach-Goldach: Adrian Egger, Nicola Mäder, Marco Büchel, Yves Rusch, Kenan Prasovic, Philipp Joos, Gabriel Santamaria Jimenez, Joel Holderegger, Patrick Scheier, Furkan Kalmis, Emir Ademaj. – Verwarnungen: 50. Furkan Kalmis, 70. Joel Holderegger, 77. Philipp Joos, 77. Kevin Betz.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Gossau 2 - FC Rorschach-Goldach 17 2 4:4, FC Bütschwil 1 - FC Teufen 1 2:1

Tabelle: 1. FC Flawil 1 9 Spiele/24 Punkte (24:9). 2. SC Brühl 2 9/18 (21:9), 3. FC Bütschwil 1 9/17 (23:13), 4. FC Zuzwil 1 9/16 (17:13), 5. FC Neckertal-Degersheim 1 9/15 (22:18), 6. FC Teufen 1 9/14 (20:21), 7. FC Besa 1 9/13 (19:20), 8. FC Appenzell 1 9/12 (18:14), 9. FC Gossau 2 9/9 (22:27), 10. FC Wittenbach 1 9/6 (16:17), 11. FC Rorschacherberg 1 9/5 (12:28), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 9/4 (9:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 16:31 Uhr.