3. Liga, Gruppe 3 Gossau sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Niederwil Sechs Tore sind zwischen Gossau und Niederwil gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 23.10.2022, 23.34 Uhr

(chm)

Niederwil war zweimal in Führung. Gossau lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Gossau in der 93. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 90. Minute ging Niederwil zunächst 3:2 in Führung. Nur gerade drei Minuten nach dem 3:2 (90. Miunte) traf Luca Altherr für Gossau in der 93. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es total zwölf Karten. Bei Gossau sah Giuliano Tobler (17.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Gossau weitere acht gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Jamie Albrecht (31.), Michael Keller (85.) und Rico Wick (91.).

Gossau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 34 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Gossau nicht verändert. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Gossau hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gossau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Staad 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 29. Oktober statt (15.00 Uhr, Bützel, Staad).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Niederwil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Niederwil wartet im nächsten Spiel zuhause das neuntplatzierte Team FC Appenzell 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Niederwil 1 3:3 (1:1) - Buechenwald, Gossau – Tore: 7. Cyrill Manser 0:1. 10. Antonio Fernandez Puron 1:1. 53. Ueli Treichler 2:1. 68. Rico Wick 2:2. 90. Michael Keller 2:3. 93. Luca Altherr (Penalty) 3:3. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Kevin Betz, Ueli Treichler, Zlatibor Kovacevic, Simone Loprete, Antonio Fernandez Puron, David Pavlovic, Yven Steiger, Edin Mujkanovic, Luca Altherr. – Niederwil: Aaron Städler, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Aaron Stettler, Jonas Thaler, Rico Wick, Jamie Albrecht, Noah Scheiwiller, Justin Labhart Gianin, Robin Kuratli, Michael Keller. – Verwarnungen: 17. Giuliano Tobler, 25. David Pavlovic, 31. Jamie Albrecht, 56. Samuel Mateus, 58. Dean Meier, 83. Kevin Betz, 83. Zlatibor Kovacevic, 85. Michael Keller, 90. Ueli Treichler, 90. Yven Steiger, 91. Rico Wick – Ausschluss: 17. Giuliano Tobler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 23:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.