3. Liga, Gruppe 3 Gossau sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Appenzell Sechs Tore sind zwischen Appenzell und Gossau gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 14.05.2022, 10.52 Uhr

(chm)

Appenzell ging durch Tore von Lars Manser (22., 23.) und Fabian Koller (45.) bis in die 45. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Appenzell.

Nach einer Aufholjagd gelang Gossau in letzter Minute noch der Ausgleich. In der 61. Minute verkleinerte Ueli Treichler den Rückstand von Gossau auf 1:3. Gossau kam in der 82. Minute auf ein Tor heran. Torschütze war erneut Ueli Treichler. Für den späten Ausgleich für Gossau sorgte Emir Skakic, der in der 95. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.er War mittels Elfmeter erfolgreich

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Appenzell sah Michael Büchler (74.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Michael Büchler (16.), Jonas Signer (33.) und Mohamed Omar Ali (85.). Bei Gossau sah Luca Izzi (64.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Gossau weitere fünf gelbe Karten.

Die Tabellensituation hat sich für Appenzell nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 10. Appenzell hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Appenzell trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rorschach-Goldach 17 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 19. Mai statt (19.30 Uhr, Pestalozzi, Rorschach).

Für Gossau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 6. Gossau hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Bütschwil 1. Das Spiel findet am 22. Mai statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Gossau 2 3:3 (3:0) - Wühre, Appenzell – Tore: 22. Lars Manser 1:0. 23. Lars Manser 2:0. 45. Fabian Koller 3:0. 61. Ueli Treichler 3:1. 82. Ueli Treichler 3:2. 95. Emir Skakic (Penalty) 3:3. – Appenz: Michael Räss, Lars Schneider, Andrej Hörler, Leon Keller, Mario Breitenmoser, Sokolj Sabani, Fabian Koller, Michael Büchler, Jonas Signer, Lars Manser, Josef Peterer. – Gossau: Ronny Hirschi, Kevin Betz, Ueli Treichler, Dean Meier, Luca Izzi, Luca Troisi, Mohamed Ali Elmi, Zlatibor Kovacevic, David Vlacic, Nikola Kocic, Luca Altherr. – Verwarnungen: 16. Michael Büchler, 27. Ueli Treichler, 33. Jonas Signer, 66. Aleksandar Vujinovic, 68. Dean Meier, 68. Zlatibor Kovacevic, 76. Ronny Hirschi, 85. Mohamed Omar Ali – Ausschlüsse: 64. Luca Izzi, 74. Michael Büchler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 10:49 Uhr.