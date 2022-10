3. Liga, Gruppe 3 Gossau setzt Siegesserie auch gegen Abtwil fort Gossau setzt seine Siegesserie auch gegen Abtwil fort. Das 5:3 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 16.10.2022, 12.20 Uhr

(chm)

Abtwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Berkay Oeztürk ging das Team in der 6. Minute in Führung. In der 14. Minute traf Timo Leuzinger für Gossau zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Gossau auf. Das Team schoss ab der 21. Minute noch vier weitere Tore, während Abtwil noch zwei Treffer gelangen (zum 2:3 (36. Minute) und 3:5 (84. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Gossau waren: Timo Leuzinger (2 Treffer), Yven Steiger (1 Treffer), Antonio Fernandez Puron (1 Treffer) und Aleksandar Vujinovic (1 Treffer). Bei Abtwil schoss Berkay Oeztürk gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Eischwar Rasiah (1 Tore).

Bei Abtwil sah Jeanret Drittenbass (78.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jeanret Drittenbass (47.) und David Styger (91.). Gelbe Karten gab es bei Gossau für Edin Mujkanovic (20.) und Timo Leuzinger (27.).

In seiner Gruppe hat Gossau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.9 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Abtwil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 29 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Gossau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 16 Punkte bedeuten Rang 5. Gossau hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gossau geht es zuhause gegen FC Niederwil 1 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Abtwil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Abtwil muss bereits die achte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Fünfmal verlor Abtwil zuhause und dreimal auswärts.

Für Abtwil geht es auswärts gegen FC Appenzell 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Gossau 2 3:5 (2:3) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 6. Berkay Oeztürk 1:0. 14. Timo Leuzinger 1:1. 21. Timo Leuzinger 1:2. 25. Yven Steiger 1:3. 36. Eischwar Rasiah 2:3. 60. Antonio Fernandez Puron 2:4. 82. Aleksandar Vujinovic 2:5. 84. Berkay Oeztürk 3:5. – Abtwil: Ramon Metzler, Abienaas Ratnasingam, Christian Ammann, Patrick Jenni, David Styger, Jeanret Drittenbass, Eischwar Rasiah, Felix Kunzmann, Moritz Kupferschmid, Silvan Fässler, Berkay Oeztürk. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Kevin Betz, Samuel Mateus, Zlatibor Kovacevic, Yven Steiger, Simone Loprete, David Pavlovic, Timo Leuzinger, Edin Mujkanovic, Luca Altherr. – Verwarnungen: 20. Edin Mujkanovic, 27. Timo Leuzinger, 47. Jeanret Drittenbass, 91. David Styger – Ausschluss: 78. Jeanret Drittenbass.

Datenstand: 16.10.2022 12:17 Uhr.

