3. Liga, Gruppe 3 Gossau gewinnt deutlich gegen Bütschwil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Gossau behielt im Spiel gegen Bütschwil am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 26.05.2022, 22.49 Uhr

In der 17. Minute war es an Geronimo Casadio, Gossau 1:0 in Führung zu bringen. Gossau baute in der 36. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Geronimo Casadio. Das letzte Tor der Partie erzielte Luca Altherr, der in der 80. Minute die Führung für Gossau auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gossau sah Kevin Betz (63.) die rote Karte. Gelb erhielt Kevin Betz (44.). Bütschwil blieb ohne Karte.

Dass Gossau viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Gossau durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Gossau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 29 Punkten auf Rang 4. Gossau hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Gossau spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Besa 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am Sonntag (29. Mai) statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Nach der Niederlage büsst Bütschwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 6. Für Bütschwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Bütschwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Rorschach-Goldach 17 2 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Samstag (28. Mai) statt (17.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Bütschwil 1 3:0 (2:0) - Buechenwald, Gossau – Tore: 17. Geronimo Casadio 1:0. 36. Geronimo Casadio 2:0. 80. Luca Altherr 3:0. – Gossau: Michele Boppart, Dean Meier, Ueli Treichler, Kevin Betz, Luca Troisi, Yven Steiger, Zlatibor Kovacevic, Xhelal Reshani, Mohamed Ali Elmi, Geronimo Casadio, Luca Altherr. – Buetschwil: Stefan Mazenauer, Noah Oswald, Tobias Ziegler, Leandro Eberle, Sandro Brunner, Dino Kolb, David Birchler, Elias Keller, Severin Gübeli, Fabian Brändle, Gabriel Sennhauser. – Verwarnungen: 44. Kevin Betz – Ausschluss: 63. Kevin Betz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

