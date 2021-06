3. Liga, Gruppe 4 Gossau bezwingt Glarus Sieg für Gossau: Gegen Glarus gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2. 20.06.2021, 12.59 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Jeffrey Rutz in der 1. Minute. Er traf für Gossau zum 1:0. In der 8. Minute schoss Aleksandar Vujinovic Gossau mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Andreas Bischofberger baute in der 37. Minute die Führung für Gossau weiter aus (3:0).

Franco Elmer (46. Minute) liess Glarus auf 1:3 herankommen. Gossau erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Yannick Schmid weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Marco Conte in der 64. Minute her, als er für Glarus auf 2:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Gossau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 18 Punkte bedeuten Rang 5. Gossau hat bisher sechsmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Flawil 1 (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Für Glarus hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Für Glarus war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Glarus trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Glarus 1 4:2 (3:0) - Buechenwald, Gossau – Tore: 1. Jeffrey Rutz 1:0. 8. Aleksandar Vujinovic (Penalty) 2:0.37. Andreas Bischofberger 3:0. 46. Franco Elmer 3:1. 57. Yannick Schmid 4:1. 64. Marco Conte 4:2. – Gossau: Ronny Hirschi, Dean Meier, Gilles Bissig, Samuel Mateus, Mauro Osta, Kevin Betz, Andreas Bischofberger, Alessio Mock, Jeffrey Rutz, Dominic Jaenke, Aleksandar Vujinovic. – Glarus: Patrik Horner, Juan Manuel Traba Baumgartner, Carlo Stabile, Alain Hofer, Tseega Stähli, Elija Pozzy, Silas Gabriel, Gianluca Zimmermann, Lorian Boshtraj, David Dovicak, Marco Conte. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Herisau 1 0:1, FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Flawil 1 6:0, FC Gossau 2 - FC Glarus 1 4:2, FC Netstal 1 - FC Münchwilen 1 3:4

Tabelle: 1. FC Herisau 1 10 Spiele/25 Punkte (34:11). 2. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 10/21 (30:15), 3. FC Uznach 1 9/18 (27:20), 4. FC Flawil 1 10/18 (28:19), 5. FC Gossau 2 10/18 (28:20), 6. FC Dussnang 1 9/13 (14:12), 7. FC Neckertal-Degersheim 1 9/13 (14:25), 8. SC Aadorf 1 9/12 (22:24), 9. FC Glarus 1 10/12 (21:25), 10. FC Münchwilen 1 10/6 (18:31), 11. FC Ebnat-Kappel 1 10/4 (11:27), 12. FC Netstal 1 10/3 (9:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 12:56 Uhr.