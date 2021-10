3. Liga, Gruppe 4 Frauenfeld sorgt bei Aadorf für Überraschung – Siegtreffer durch Diogo Pereira Marta Frauenfeld hat am Sonntag gegen Aadorf die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das sechstklassierte Team 2:1. 11.10.2021, 21.28 Uhr

(chm)

Frauenfeld geriet zunächst in Rückstand, als Pascal Frei in der 7. Minute die zwischenzeitliche Führung für Aadorf gelang. In der 33. Minute glich Frauenfeld jedoch aus und ging in der 55. Minute in Führung. Torschützen waren Boris Dancic und Diogo Pereira Marta.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Aadorf. Bei Frauenfeld erhielten Yannic Huser (32.), Diogo Pereira Marta (70.) und Boris Dancic (72.) eine gelbe Karte.

Der Sieg brachte Frauenfeld über den Strich. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 9. Es macht damit einen Sprung um drei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Romanshorn 2. Frauenfeld hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren. Frauenfeld konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Frauenfeld geht es daheim gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Mit der Niederlage rückt Aadorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 7. Aadorf hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Aadorf zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Münchwilen 1 (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Frauenfeld 2 1:2 (1:1) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 7. Pascal Frei 1:0. 33. Boris Dancic 1:1. 55. Diogo Pereira Marta 1:2. – Aadorf: Federico Ognissanti, Jeremias Dölger, Yanik Düring, Fabian Stalder, Samuele Serafino, Jeremmy Kitolo, Elias Moser, Patrick Smit, Luca Gianforte, Aleandro Serafino, Pascal Frei. – Frauenfeld: Tristan Siddiqui, Jari Engeli, Lorenzo Galati, Noah Schmied, Youssef Marhoussi, Joel Lüthy, Mischa Murpf, Yannic Huser, Diogo Pereira Marta, Domenico Maiorano, Boris Dancic. – Verwarnungen: 5. Yanik Düring, 26. Jeremmy Kitolo, 32. Yannic Huser, 48. Blertan Aliti, 70. Diogo Pereira Marta, 72. Boris Dancic, 81. Luca Gianforte.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Münchwilen 1 - FC Tägerwilen 1 2:3, SC Aadorf 1 - FC Frauenfeld 2 1:2, FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Romanshorn 2 2:0

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 7 Spiele/21 Punkte (17:4). 2. FC Tägerwilen 1 7/19 (33:15), 3. FC Wängi 1 6/12 (12:6), 4. FC Dussnang 1 7/12 (14:15), 5. FC Neukirch-Egnach 1 7/12 (15:10), 6. FC Kreuzlingen 2 7/9 (9:15), 7. SC Aadorf 1 7/9 (13:19), 8. FC Münchwilen 1 7/7 (11:16), 9. FC Frauenfeld 2 7/6 (14:16), 10. FC Münsterlingen 1 6/4 (9:13), 11. FC Wil 1900 1 7/4 (9:22), 12. FC Romanshorn 2 7/4 (7:12).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 21:26 Uhr.