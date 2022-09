4. Liga, Gruppe 7 Frauenfeld mit drei Punkten auswärts gegen Zuzwil Sieg für Frauenfeld: Gegen Zuzwil gewinnt das Team am Freitag auswärts 4:2. 24.09.2022, 10.52 Uhr

Yannik Aeberhard eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Zuzwil das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 7. Minute hergestellt: Mohamed Aziz Ouechtati traf für Frauenfeld. Das Tor von Adrian Alvarez in der 11. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Frauenfeld.

Benet Uka sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Frauenfeld. Janik Zehnder sorgte in der 81. Minute für Zuzwil für den Anschlusstreffer zum 2:3. Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als Fabio Mazzotta die Führung für Frauenfeld auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Frauenfeld für Luigi Mazzotta (65.) und Liridon Gjergji (89.). Zuzwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Frauenfeld den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Zuzwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 8).

Frauenfeld machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 2. Frauenfeld hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Frauenfeld daheim mit FC Weinfelden-Bürglen 1b (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Mit der Niederlage rückt Zuzwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 7. Zuzwil hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Zuzwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Ebnat-Kappel 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - FC Frauenfeld 2a 2:4 (1:3) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 3. Yannik Aeberhard 1:0. 7. Mohamed Aziz Ouechtati 1:1. 11. Adrian Alvarez 1:2. 46. Benet Uka 1:3. 81. Janik Zehnder 2:3. 88. Fabio Mazzotta 2:4. – Zuzwil: Jannis Krucker, Ramon Gämperli, Lukas Gutmann, Steven Jacobsen, Tennessee Isenring, Janik Zehnder, Yannik Aeberhard, Keanu Isenring, Fredrik Bolt, Claudio Mango, Jan Fässler. – Frauenfeld: Mathias Kienast, Liridon Gjergji, Ledion Jashari, Nick Erne, Fabio Mantineo, Mischa Murpf, Jari Engeli, Benet Uka, Mohamed Aziz Ouechtati, Adrian Alvarez, Hugo Da Silva Fialho. – Verwarnungen: 65. Luigi Mazzotta, 89. Liridon Gjergji.

