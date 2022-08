Frauen 2. Liga Frauenfeld mit drei Punkten auswärts gegen Romanshorn im ersten Spiel – Später Siegtreffer durch Salome Widmer Frauenfeld bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Romanshorn auswärts mit 1:0 22.08.2022, 01.03 Uhr

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. Das 1:0 erzielte Salome Widmer in der 86. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Frauenfeld auf dem vierten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Frauenfeld daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Uzwil 1. Das Spiel findet am 4. September statt (12.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Romanshorn reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Romanshorn tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Uzwil 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Frauenfeld 1 0:1 (0:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tor: 86. Salome Widmer 0:1. – Romanshorn: Janine Schindler, Julia Ottenburg, Nina Manser, Jessica Lienemann, Noemi Locher, Jacqueline Germann, Luana Pfomann, Franziska Sallmann, Adela Gibasová, Luana Ullmann, Nadine Lang. – Frauenfeld: Avia Gächter, Jessica Schneiter, Carla Leutenegger, Salome Widmer, Sarah Emanuella Goncalves Marinho, Alina Wirth, Vanessa Alfarè, Anna Zimmermann, Chiara Krieg, Alina Wiederkehr, Melanie Brägger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

