4. Liga, Gruppe 6 Frauenfeld mit Auswärtserfolg bei Eschlikon Frauenfeld behielt im Spiel gegen Eschlikon am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 11.09.2022, 19.47 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Elvis Kengji schoss Frauenfeld in der 24. Minute zur 1:0-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 38. Minute, als Vlonjat Ferataj die Führung für Frauenfeld auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Frauenfeld sah Domenik Balabani (61.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Domenik Balabani (27.), Alessandro Medugno (75.) und Kristian Uka (92.). Gelbe Karten gab es bei Eschlikon für Ramon Müller (25.) und Renito Müller (57.).

In der Abwehr gehört Frauenfeld zu den Besten: Total liess das Team 7 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 3).

In der Tabelle verbessert sich Frauenfeld von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Frauenfeld ist es der zweite Sieg in Serie.

Frauenfeld spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Steckborn 1 (Platz 10). Das Spiel findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Unverändert liegt Eschlikon auf Rang 8. Das Team hat einen Punkt. Für Eschlikon ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Eschlikon ging unentschieden aus.

Eschlikon trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf AS Calcio Kreuzlingen 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 24. September statt (18.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Eschlikon 1 - FC Frauenfeld 2b 0:2 (0:2) - Herdern, Eschlikon – Tore: 24. Elvis Kengji 0:1. 38. Vlonjat Ferataj 0:2. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Pascal Schneider, Rouven Kroh, Flurin Nigg, Andreas Baumberger, Alain Schöpfer, Ramon Müller, Alessandro Weibel, Bode Obwegeser, Renito Müller, Moritz Dübi. – Frauenfeld: Alessandro Medugno, Fabian Berisha, Domenik Balabani, David Nuaj, Glorian Uka, Entoni Uka, Gabriel Gegaj, Nikolla Gegaj, Elvis Kengji, Leon Llukes, Vlonjat Ferataj. – Verwarnungen: 25. Ramon Müller, 27. Domenik Balabani, 57. Renito Müller, 75. Alessandro Medugno, 92. Kristian Uka – Ausschluss: 61. Domenik Balabani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 19:44 Uhr.

