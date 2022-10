Frauen 2. Liga Frauenfeld gewinnt klar gegen Ebnat-Kappel Frauenfeld behielt im Spiel gegen Ebnat-Kappel am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 16.10.2022, 20.23 Uhr

In der 23. Minute gelang Melanie Brägger der Führungstreffer zum 1:0 für Frauenfeld. Frauenfeld baute die Führung in der 36. Minute (Raffaella Alfarè) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Alina Wirth, die in der 78. Minute die Führung für Frauenfeld auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Frauenfeld zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.7 (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Ebnat-Kappel ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 9).

Frauenfeld machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 3. Frauenfeld hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Frauenfeld tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Widnau 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Für Ebnat-Kappel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 6. Ebnat-Kappel hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Ebnat-Kappel wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das fünftplatzierte Team FC Uzwil 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Frauenfeld 1 0:3 (0:2) - Untersand, Ebnat – Tore: 23. Melanie Brägger 0:1. 36. Raffaella Alfarè 0:2. 78. Alina Wirth 0:3. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Leandra Aerne, Anja Forrer, Lara Gabathuler, Nicole Geisser, Flavia Cemin, Patricia Forrer, Siri Bucherini, Flavia Schaufelberger, Jana Rüdlinger, Amira Baumgartner. – Frauenfeld: Avia Gächter, Alina Wiederkehr, Carla Leutenegger, Salome Widmer, Alina Wirth, Jessica Schneiter, Raffaella Alfarè, Chiara Krieg, Anna Zimmermann, Vanessa Alfarè, Melanie Brägger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

