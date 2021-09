4. Liga, Gruppe 4 Fortuna und Appenzell teilen sich Punkte Je ein Punkt für Fortuna und Appenzell: Die Teams trennen sich 1:1 18.09.2021, 19.39 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 65. Minute schoss Patrick Menzi das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 72. Minute traf Andreas Rusch für Appenzell.

Bei Fortuna erhielten Dario Paternale (62.), Pascal Müller (85.) und Patrick Menzi (90.) eine gelbe Karte. Bei Appenzell erhielten Josua Fässler (44.) und Marko Jurkic (52.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Fortuna nicht verändert. Neun Punkte bedeuten Rang 3. Fortuna hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fortuna zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Urnäsch 1. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Das Unentschieden bringt Appenzell in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zwei Punkten auf Rang 9. Appenzell hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Appenzell geht es in einem Heimspiel gegen FK Jedinstvo SG 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Donnerstag (23. September) statt (20.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Appenzell 2 1:1 (0:0) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 65. Patrick Menzi 1:0. 72. Andreas Rusch 1:1. – Fortuna: Sebastian Huarte, Dario Paternale, Fabian Rietmann, Philipp Lehmann, Manuel Spitz, Patrick Menzi, Luca Cocola, Kasim Palaz, Perparim Shala, Robin Ukaj, Philippe Tröndle. – Appenz: Walter Heeb, Roger Fässler, Josua Fässler, Andreas Sonderer, Dimitri Wyss, Roman Koller, Michael Büchler, Pius Huber, Marko Jurkic, Andreas Rusch, Mohamed Omar Ali. – Verwarnungen: 44. Josua Fässler, 52. Marko Jurkic, 62. Dario Paternale, 85. Pascal Müller, 90. Patrick Menzi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Rebstein 2b - FC Rotmonten SG 1 1:1, FC Teufen-Bühler 2 Grp. - FC Urnäsch 1 1:5, FC Fortuna SG 1 - FC Appenzell 2 1:1, FC Herisau 2 - FK Jedinstvo SG 1 1:4

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 5 Spiele/11 Punkte (17:8). 2. FC St. Otmar 1 4/10 (14:6), 3. FC Fortuna SG 1 5/9 (13:9), 4. FC Rebstein 2b 5/8 (8:6), 5. FC Herisau 2 5/7 (9:8), 6. FK Jedinstvo SG 1 5/6 (14:12), 7. FC Speicher 1 4/5 (7:8), 8. FC Rotmonten SG 1 5/4 (14:16), 9. FC Appenzell 2 5/2 (10:22), 10. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 5/2 (9:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 19:36 Uhr.