4. Liga, Gruppe 4 Fortuna sorgt bei Rebstein für Überraschung – Siegtreffer in allerletzter Minute Überraschung bei Fortuna gegen Rebstein: Der Tabellensiebte (Fortuna) hat am Samstag zuhause den Tabellenzweiten 2:1 besiegt. Zugleich war es für Fortuna im dritten Spiel der erste Sieg der Saison. 05.09.2021, 14.41 Uhr

(chm)

Nach torlosen 74 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das erste Tor der Partie fiel für Rebstein: Mike Jenny brachte seine Mannschaft in der 74. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Fortuna traf Christian Städler in der 89. Minute. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute traf Sven Staub zum 2:1-Siegestreffer für Fortuna.

Fortuna kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rebstein, Marc Oehler (26.) kassierte sie.

In der Tabelle verbessert sich Fortuna von Rang 7 auf 2. Das Team hat fünf Punkte. Der erste Sieg der Saison für Fortuna folgt nach null Niederlagen und zwei Unentschieden. Fortuna konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Fortuna spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rotmonten SG 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 12. September statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

In der Tabelle verliert Rebstein Plätze und zwar von Rang 2 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Rebstein hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rebstein in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Speicher 1. Das Spiel findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Rebstein 2b 2:1 (0:0) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 74. Mike Jenny 0:1. 89. Christian Städler 1:1. 92. Sven Staub 2:1. – Fortuna: Sebastian Huarte, Daniel Koller, Fabian Rietmann, Patrick Menzi, Pascal Müller, Roberto Licci, Kasim Palaz, Dario Paternale, Perparim Shala, Philippe Tröndle, Luca Cocola. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Sokol Thaci, Daniel Bürki, Roland Bürki, Luca Rohner, Raphael Ulmann, Marc Oehler, Michel Seitz, Urs Breitenmoser, Roman Eggert, Mike Jenny. – Verwarnungen: 24. Luca Cocola, 26. Marc Oehler, 31. Perparim Shala, 43. Daniel Koller, 82. Roberto Licci.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Fortuna SG 1 - FC Rebstein 2b 2:1, FC Appenzell 2 - FC Urnäsch 1 3:5

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 3 Spiele/7 Punkte (11:6). 2. FC Fortuna SG 1 3/5 (7:6), 3. FC Speicher 1 3/5 (6:5), 4. FC St. Otmar 1 2/4 (5:4), 5. FC Rebstein 2b 3/4 (4:4), 6. FC Herisau 2 2/3 (3:1), 7. FC Rotmonten SG 1 2/3 (9:6), 8. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 3/2 (6:9), 9. FC Appenzell 2 3/1 (8:14), 10. FK Jedinstvo SG 1 2/0 (3:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 14:38 Uhr.