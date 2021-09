4. Liga, Gruppe 4 Fortuna entscheidet Spitzenspiel gegen Urnäsch für sich Sieg für Fortuna im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den erstklassierten Verein Urnäsch 3:0. 26.09.2021, 18.12 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Nach 54 torlosen Minuten traf Kasim Palaz zum 1:0. In der 71. Minute baute Patrick Menzi den Vorsprung für Fortuna auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Robin Ukaj in der 78. Minute, als er für Fortuna zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Urnäsch für Kevin Gülünay (90.) und Dominic Brandenberger (93.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fortuna, Robin Ukaj (72.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.7 Toren pro Spiel ist Fortuna bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Fortuna liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei zwölf Punkten. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Fortuna hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Fortuna auswärts gegen das drittplatzierte Team FC St. Otmar 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Mittwoch (29. September) statt (20.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Urnäsch ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 2. Urnäsch hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Urnäsch spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Speicher 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (20.00 Uhr, Feld, Urnäsch).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Urnäsch 1 3:0 (0:0) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 54. Kasim Palaz 1:0. 71. Patrick Menzi 2:0. 78. Robin Ukaj 3:0. – Fortuna: Sebastian Huarte, Dario Paternale, Fabian Rietmann, Philipp Lehmann, Manuel Spitz, Roberto Licci, Patrick Menzi, Kasim Palaz, Perparim Shala, Serge Frick, Luca Cocola. – Urnaesch: Manuel Ammann, Thomas Weibel, Christof Grob, Thomas Brandenberger, Philipp Brandenberger, Domenik Bieg, Josef Fässler, Sebastian Rohner, Davide Vicenzo Marzoa, Dominic Brandenberger, Dominik Wild. – Verwarnungen: 72. Robin Ukaj, 90. Kevin Gülünay, 93. Dominic Brandenberger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Fortuna SG 1 - FC Urnäsch 1 3:0, FC Teufen-Bühler 2 Grp. - FC Rebstein 2b 3:2, FC Speicher 1 - FC Rotmonten SG 1 1:1

Tabelle: 1. FC Fortuna SG 1 6 Spiele/12 Punkte (16:9). 2. FC Urnäsch 1 6/11 (17:11), 3. FC St. Otmar 1 4/10 (14:6), 4. FK Jedinstvo SG 1 6/9 (16:13), 5. FC Rebstein 2b 6/8 (10:9), 6. FC Herisau 2 5/7 (9:8), 7. FC Speicher 1 5/6 (8:9), 8. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 6/5 (12:22), 9. FC Rotmonten SG 1 6/5 (15:17), 10. FC Appenzell 2 6/2 (11:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 18:09 Uhr.