Frauen 3. Liga Flums mit drei Punkten auswärts gegen Wittenbach Flums gewinnt am Samstag auswärts gegen Wittenbach 3:1. 06.11.2022, 03.01 Uhr

(chm)

Jennifer Wildhaber Mollet eröffnete in der 17. Minute das Skore, als sie für Flums das 1:0 markierte. In der 30. Minute traf Selina Sutter für Wittenbach zum 1:1-Ausgleich. Jennifer Wildhaber Mollet schoss Flums in der 35. Minute zur 2:1-Führung. In der 43. Minute erhöhte Jennifer Bigger auf 3:1 für Flums.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Wittenbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 31 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 10).

Flums machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Der erste Sieg der Saison für Flums folgt nach drei Niederlagen und vier Unentschieden.

Im nächsten Spiel kriegt es Flums auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Uznach 1 (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 2. April statt ( Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Für Wittenbach war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Für Wittenbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Uznach 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Flums-Walenstadt 1 Grp. 1:3 (1:3) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 17. Jennifer Wildhaber Mollet 0:1. 30. Selina Sutter 1:1. 35. Jennifer Wildhaber Mollet 1:2. 43. Jennifer Bigger 1:3. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Simona Gahlinger, Ronja Blattner, Modeste Wohnrau, Abiramy Jaganathan, Corina Baumann, Catiana Zappa, Sarah Giezendanner, Livia Leuthold, Nadja Eisenhut, Selina Sutter. – Flums: Sarah Petrovic, Stefanie Hermann, Sandra Wildhaber, Viktoria Mirosljevic, Celine Maya Peter, Laura Good, Lale Inga Wehrmeister, Kim Danner, Sarah John Wuffli, Jennifer Bigger, Jennifer Wildhaber Mollet. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

