3. Liga, Gruppe 2 Flums mit drei Punkten auswärts gegen Schmerikon – Siegesserie von Schmerikon gebrochen Sieg für Flums: Gegen Schmerikon gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2. 26.03.2023, 10.18 Uhr

(chm)

Schmerikon ging zunächst in Führung, als Lawen Salih in der 9. Minute traf. Dann glich aber Ignacio Novoa Rodriguez (16.) für Flums aus. Kevin Karisik in der 49. Minute und Ignacio Novoa Rodriguez in der 56. Minute brachten Flums sodann 3:1 in Führung. Marcel Kluge erzielte in der 63. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Schmerikon. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Flums erhielten Kevin Karisik (78.), Curdin Schaffhauser (84.) und Adrian Santa (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Schmerikon für Enes Aydin (16.) und Rafael Batista de Lemos (76.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Flums bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Flums unverändert. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Flums hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Flums geht es auswärts gegen FC Balzers 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Für Schmerikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Schmerikon erstmals wieder.

Für Schmerikon geht es auswärts gegen FC Diepoldsau-Schmitter 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 1. April statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Telegramm: FC Schmerikon 1 - FC Flums 1 2:3 (1:1) - Allmeind Schmerikon, Schmerikon – Tore: 9. Lawen Salih 1:0. 16. Ignacio Novoa Rodriguez (Penalty) 1:1.49. Kevin Karisik 1:2. 56. Ignacio Novoa Rodriguez 1:3. 63. Marcel Kluge 2:3. – Schmerikon: Manuel Müller, Enes Aydin, Léonce Birchler, Kevin Fehr, Damir Omerasevic, Ruben Kleber, Onur Pehlivan, Remo Haindler, Rafael Batista de Lemos, Marcel Kluge, Lawen Salih. – Flums: Fejzula Aliji, Curdin Schaffhauser, Andreas Nadig, Dardan Bibaj, Samir Krasnici, Adrian Santa, Valentino Zollino, Amir Bektas, Kevin Karisik, Janik Walser, Ignacio Novoa Rodriguez. – Verwarnungen: 16. Enes Aydin, 76. Rafael Batista de Lemos, 78. Kevin Karisik, 84. Curdin Schaffhauser, 91. Adrian Santa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2023 20:58 Uhr.