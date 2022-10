4. Liga, Gruppe 7 Flawil verliert gegen Seriensieger Henau – Entscheidung in der Schlussminute Flawil lag gegen Henau deutlich vorne, nämlich 3:0 (65. Minute) - und verlor dennoch. Henau feiert einen 4:3-Heimsieg. 06.10.2022, 07.56 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Ricardo Manuel Rodrigues Duarte für Flawil. In der 1. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 55. Minute brachte Florin Metzger Flawil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Flawil erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Almin Ademovikj weiter auf 3:0.

Robin Vettiger verkürzte in der 72. Minute den Rückstand von Henau auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Henau zum 2:3 kam in der 75. Minute. Verantwortlich dafür war Sandro Eisenring. Function der_die gleiche Sandro Eisenring war es auch, der in der 90. Minute zum 3:3 für Henau traf. Kurz vor Schluss, in der 93. Minute traf Thomas Holenstein zum 4:3-Siegestreffer für Henau.

Bei Flawil sah Nino Frei (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Remo Gebert (9.), Iwan Signer (51.) und David Metzger (79.). Henau behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In den bisherigen Spielen ist Henau nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Henau die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Henau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Henau hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Henau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Wil 1900 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (8. Oktober) statt (17.00 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil).

Nach der Niederlage büsst Flawil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Flawil hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Flawil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Frauenfeld 2a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (8. Oktober) statt (19.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Henau 2 - FC Flawil 2 4:3 (0:1) - Rüti, Henau – Tore: 1. Ricardo Manuel Rodrigues Duarte 0:1. 55. Florin Metzger 0:2. 65. Almin Ademovikj 0:3. 72. Robin Vettiger 1:3. 75. Sandro Eisenring 2:3. 90. Sandro Eisenring 3:3. 93. Thomas Holenstein 4:3. – Henau: Emanuel Wirth, Fabio Gerschwiler, Gabriel Simonovic, Sandro Eisenring, Luca Meyer, Thomas Holenstein, Lukas Thoma, Marino Fasoli, André Rüesch, Roman Vetsch, Philipp Gämperli. – Flawil: Nino Frei, Remo Gebert, Aram Celik, Sandro Gebert, Manuel Lauchenauer, Ramon Helbling, Ricardo Manuel Rodrigues Duarte, Florin Metzger, Iwan Signer, Denis Zurkic, Edon Demaj. – Verwarnungen: 9. Remo Gebert, 51. Iwan Signer, 79. David Metzger – Ausschluss: 89. Nino Frei.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2022 07:54 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.