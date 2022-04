4. Liga, Gruppe 5 Flawil stolpert gegen Uzwil Überraschender Sieg für Uzwil: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Flawil (3. Rang) zuhause 3:1 geschlagen. 25.04.2022, 09.24 Uhr

Den Auftakt machte Leroy Altenburger, der in der 21. Minute für Flawil zum 1:0 traf. In der 23. Minute traf Niklas Brück für Uzwil zum 1:1-Ausgleich. Armand Kumria erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Uzwil. Mit einem weiteren Tor sorgte Armand Kumria in der 94. Minute für das 3:1 für Uzwil.

Bei Uzwil sah Bertrand Manirakiza (51.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Bertrand Manirakiza (36.), Silvio Bahoric (44.) und Hazir Hysenaj (93.). Die einzige gelbe Karte bei Flawil erhielt: Leroy Altenburger (48.)

Der Sieg ändert nichts daran, dass Uzwil weiterhin am Tabellenende liegt. Sieben Punkte bedeuten Rang 10. Uzwil hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Uzwil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Abtwil-Engelburg 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Flawilerstrasse, Niederuzwil).

Für Flawil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 3. Flawil hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Flawil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Steinach 2 (Platz 7). Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Uzwil 3b - FC Flawil 2 3:1 (1:1) - Rüti, Henau – Tore: 21. Leroy Altenburger 0:1. 23. Niklas Brück 1:1. 50. Armand Kumria 2:1. 94. Armand Kumria 3:1. – Uzwil: Matijas Dunder, Mateo Pérez-Palacio Frischknecht, Bertrand Manirakiza, Mario Zlomislic, Adrian Bahoric, Marko Simic, Armand Kumria, Silvio Bahoric, Dnijel Jozic, Gabrijel Jozic, Niklas Brück. – Flawil: Nino Frei, Andrej Butz, Armend Demaj, Sandro Gebert, Linard Sutter, Ramon Helbling, Kevin Hagmann, Iwan Signer, Raffael Büeler, Shpresim Kurtisi, Leroy Altenburger. – Verwarnungen: 36. Bertrand Manirakiza, 44. Silvio Bahoric, 48. Leroy Altenburger, 93. Hazir Hysenaj – Ausschluss: 51. Bertrand Manirakiza.

