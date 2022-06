3. Liga, Gruppe 3 Flawil setzt Siegesserie auch gegen Rorschacherberg fort Flawil reiht Sieg an Sieg: Gegen Rorschacherberg hat das Team am Montag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1 07.06.2022, 02.30 Uhr

(chm)

Flawil ging in der 14. Spielminute durch Simon Obrist in Führung, ehe Rorschacherberg in der 32. Minute (Garret Eppler) der Ausgleich gelang. Das Tor von Mirco Oertig in der 37. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Flawil.

Enes Gibanica erhöhte in der 47. Minute zur 3:1-Führung für Flawil. Andrin Holenstein schoss das 4:1 (86. Minute) für Flawil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Rorschacherberg erhielten Blerind Hoti (45.), Patrick Lopes Santos (62.) und Brian Höhener (75.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Flawil erhielt: Jigme Gahler (56.)

In der Defensive hat Flawil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 48 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Rorschacherberg ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 11).

Flawil verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 21 Spielen 50 Punkte auf dem Konto. Für Flawil ist es der fünfte Sieg in Serie.

Flawil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Appenzell 1 (Rang 10). Das Spiel findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Rorschacherberg verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Rorschacherberg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Rorschacherberg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Zuzwil 1. Die Partie findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Rorschacherberg 1 4:1 (3:1) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 14. Simon Obrist 1:0. 32. Garret Eppler 1:1. 37. Mirco Oertig 2:1. 47. Enes Gibanica 3:1. 86. Andrin Holenstein 4:1. – Flawil: Remo Wagner, Jigme Gahler, Valdrin Edipi, Esmer Hajrovic, Beni Farago, Sukri Ferati, Mirco Oertig, Enes Gibanica, Andrin Holenstein, Florin Metzger, Simon Obrist. – Rorschacherberg: Dario Leasi, Blerind Hoti, Brian Höhener, Antonio Romano, Yves Schlegel, Michel Rothermann, Garret Eppler, Kissan Varatharajan, Adrien Carrel, Patrick Lopes Santos, Patrick Palma Marques. – Verwarnungen: 45. Blerind Hoti, 56. Jigme Gahler, 62. Patrick Lopes Santos, 75. Brian Höhener.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

