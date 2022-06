3. Liga, Gruppe 3 Flawil setzt Siegesserie auch gegen Appenzell fort Flawil reiht Sieg an Sieg: Gegen Appenzell hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0 13.06.2022, 14.32 Uhr

In der 8. Minute war es an Andrin Holenstein, Flawil 1:0 in Führung zu bringen. In der 77. Minute traf Andrin Holenstein bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Flawil. Dusan Vasic schoss das 3:0 (90. Minute) für Flawil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Esmer Hajrovic von Flawil erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

In der Defensive hat Flawil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.9 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 51 geschossenen Toren Rang 2.

Mit dem Sieg hält Flawil seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 53 Punkten. Für Flawil ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Flawil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Appenzell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 10. Für Appenzell war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Appenzell ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Flawil 1 0:3 (0:1) - Schaies, Appenzell – Tore: 8. Andrin Holenstein 0:1. 77. Andrin Holenstein 0:2. 90. Dusan Vasic (Penalty) 0:3. – Appenz: Mischa Enzler, Luca Kid, Andrej Hörler, Leon Keller, Lorenz Keller, Florian Dörig, Raphael King, Simon Baumann, Marco Räss, Mohamed Omar Ali, Kevin Streule. – Flawil: Ivan Dimic, Esmer Hajrovic, Sukri Ferati, Valdrin Edipi, Florin Metzger, Enes Gibanica, Pascal Mayer, Lukas Wein, Andrin Holenstein, Dusan Vasic, Simon Obrist. – Verwarnungen: 74. Esmer Hajrovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

