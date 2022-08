4. Liga, Gruppe 7 Flawil mit drei Punkten auswärts gegen Uzwil im ersten Spiel – Florin Metzger mit Last-Minute-Treffer Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Flawil auswärts gegen Uzwil 2:1. 21.08.2022, 09.23 Uhr

(chm)

Nach torlosen 73 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Torschütze eröffnete in der 73. Minute das Skore, als er für Uzwil das 1:0 markierte. Florin Metzger glich in der 86. Minute für Flawil aus. Es hiess 1:1. Florin Metzger war es auch, der in der 93. Minute die 2:1-Führung für Flawil herstellte.

Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Flawil. Uzwil blieb ohne Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Flawil auf dem zweiten Rang. Als nächstes tritt Flawil daheim gegen das erstplatzierte Team FC Zuzwil 2 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (19.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Uzwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Uzwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wil 1900 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil).

Telegramm: FC Uzwil 3 - FC Flawil 2 1:2 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 73. Torschütze 1:0. 86. Florin Metzger 1:1. 93. Florin Metzger 1:2. – Uzwil: Morgan Stäheli, Patrick Engler, Fabio Brühwiler, Selim Akyildiz, Patrik Niedermann, Servet Dauti, Xhevat Hasallari, Thomas Eisenlohr, Glirim Topalli, Lion Cerny, Amir Gurbeta. – Flawil: Nino Frei, Ramon Helbling, Kole Nikolla, Andrej Butz, Remo Gebert, Aram Celik, Florin Metzger, Iwan Signer, David Metzger, Leroy Altenburger, Edon Demaj. – Verwarnungen: 40. David Metzger, 58. Iwan Signer, 60. Ramon Helbling, 78. Florin Metzger, 78. Remo Gebert.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 08:24 Uhr.