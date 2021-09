3. Liga, Gruppe 3 Flawil lässt sich von Besa kein Bein stellen Sieg für den Tabellenzweiten: Flawil lässt am Samstag zuhause beim 4:2 gegen Besa (Rang 10) nichts anbrennen. 26.09.2021, 10.11 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Flawil: Simon Obrist brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war wieder in der 16. Minute hergestellt. Florin Metzger traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Besa. Das Tor von Alessio Curaba in der 35. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Flawil.

Besa glich in der 38. Minute durch Jozo Vukadin aus. Mirco Oertig erzielte in der 41. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Flawil. Das letzte Tor der Partie fiel in der 48. Minute, als Alessio Curaba die Führung für Flawil auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Besa sah Zef Nushi (16.) die rote Karte. Gelb erhielt Semihcan Ceran (58.). Eine Verwarnung gab es für Flawil, nämlich für Valdrin Edipi (31.).

Die Abwehr von Besa kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Flawil: Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Flawil ist es der zweite Sieg in Serie.

Flawil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Zuzwil 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Für Besa hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 10. Besa hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Für Besa geht es in einem Heimspiel gegen FC Bütschwil 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Besa 1 4:2 (3:2) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 15. Simon Obrist 1:0. 16. Eigentor (Florin Metzger) 1:1.35. Alessio Curaba 2:1. 38. Jozo Vukadin 2:2. 41. Mirco Oertig 3:2. 48. Alessio Curaba 4:2. – Flawil: Remo Wagner, Florin Metzger, Valdrin Edipi, Sukri Ferati, Raffael Büeler, Jigme Gahler, Alessio Curaba, Mirco Oertig, Enes Gibanica, Pascal Mayer, Simon Obrist. – Besa: Tun Nikollaj, Ardian Lela, Zoran Krnjic, Zef Nushi, Argjend Sabani, Riza Misimi, Deniz Sidar Tuncbel, Semihcan Ceran, Nico Mateo Fernendez, Granit Cekaj, Jozo Vukadin. – Verwarnungen: 31. Valdrin Edipi, 58. Semihcan Ceran – Ausschluss: 16. Zef Nushi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Flawil 1 - FC Besa 1 4:2, FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Teufen 1 5:2

Tabelle: 1. FC Neckertal-Degersheim 1 5 Spiele/15 Punkte (18:6). 2. FC Flawil 1 4/9 (9:6), 3. SC Brühl 2 5/9 (12:5), 4. FC Zuzwil 1 5/9 (10:7), 5. FC Appenzell 1 5/8 (9:7), 6. FC Bütschwil 1 5/8 (12:6), 7. FC Teufen 1 5/7 (12:14), 8. FC Gossau 2 4/4 (10:11), 9. FC Wittenbach 1 4/3 (8:9), 10. FC Besa 1 4/3 (7:14), 11. FC Rorschacherberg 1 4/1 (6:16), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 4/0 (2:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 10:08 Uhr.