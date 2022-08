2. Liga, Gruppe 1 Flawil gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Herisau Flawil bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Herisau zuhause mit 4:0 21.08.2022, 18.26 Uhr

(chm)

Leandro Perlaska schoss Flawil in der 11. Minute zur 1:0-Führung. Durch ein Eigentor (Isaac Machado Ramalho) erhöhte sich die Führung für Flawil in der 67. Minute auf 2:0. Leandro Perlaska baute in der 69. Minute die Führung für Flawil weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Valdrin Edipi, der in der 77. Minute die Führung für Flawil auf 4:0 ausbaute.

Bei Herisau erhielten Gian Rudolf (71.), Danso Ruben Djana Casado (75.) und Kaan Yildirim (86.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Flawil für Sukri Ferati (36.) und Lucien Brunner (88.).

Flawil liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Flawil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Mels 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Herisau liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Herisau trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Herisau 1 4:0 (1:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 11. Leandro Perlaska 1:0. 67. Eigentor (Isaac Machado Ramalho) 2:0.69. Leandro Perlaska 3:0. 77. Valdrin Edipi 4:0. – Flawil: Ivan Dimic, Lukas Wein, Mark Prenrecaj, Valdrin Edipi, Esmer Hajrovic, Leandro Perlaska, Mirco Oertig, Sukri Ferati, Simon Obrist, Roman Stäbler, Dusan Vasic. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Cristian Tolino, Isaac Machado Ramalho, Orhan Uemit, Gian Rudolf, Sascha Wyss, Jonas Thönig, Lenny Staub, Danso Ruben Djana Casado, Mattia Sbocchi, Marvin Müller. – Verwarnungen: 36. Sukri Ferati, 71. Gian Rudolf, 75. Danso Ruben Djana Casado, 86. Kaan Yildirim, 88. Lucien Brunner.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 18:23 Uhr.